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AB’den flaş corona açıklaması: İbuprofen iddiasına yalanlama
Dünya çapında 8 binden fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü ile ilgili son günlerde ortaya çıkan, "İltihapla mücadele eden ilaçlar Covid-19'u kötüleştiriyor" iddiasına yanıt geldi. AB'ye bağlı Avrupa İlaç Kurumu konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.
AB’den flaş corona açıklaması: İbuprofen iddiasına yalanlama
18 Mart 2020 17:09 - Sözcü
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Avrupa Birliği bünyesinde çalışan Avrupa İlaç Kurumu, corona virüsü ile ilgili flaş bir açıklama yaptı… Son günlerde farklı sosyal medya platformlarında ve medya kuruluşlarında yayılan, “İltihapla mücadele eden antienflamatuvar (ibuprofen) ilaçlar Covid-19’u kötüleştiriyor” iddialarına dair açıklama Avrupa İlaç Kurumu’ndan geldi.

Avrupa İlaç Kurumu, dünyada 8 binden fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü ile ilgili gelişmeleri takip ettiklerini duyururken, “İbuprofenlerin Covid-19’u daha da kötü bir hale getirdiğine dair iddialara yönelik hiç kanıt yok” açıklamasını yaptı.

Anahtar Kelimeler:

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