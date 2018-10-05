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Abdi İbrahim geri ödeme kapsamındaki Trastuzumab maddeli ilk biyobenzer ürünü piyasaya sürdü
Abdi İbrahim, meme kanserinde kullanılan Trastuzumab etkin maddeli ilk biyobenzer ürünü piyasaya sundu.
Abdi İbrahim geri ödeme kapsamındaki Trastuzumab maddeli ilk biyobenzer ürünü piyasaya sürdü
05 Ekim 2018 - AA
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Abdi İbrahim'den yapılan açıklamaya göre Abdi İbrahim, Türkiye'deki ilk Trastuzumab etkin maddeli biyobenzeri piyasaya sundu. Medikal onkoloji tarafından kullanılacak biyobenzer monoklonal antikor olan bu ürün, meme kanseri olan hastalarda tümör kitlesinin büyümesini engelleyerek tedavi imkanı sunuyor. 
Sağlık Bakanlığı tarafından geri ödeme kapsamına da dahil edilen ürünün, kamu bütçesine bir yılda 130 milyon TL katkı sağlaması bekleniyor.

Meme kanseri hem dünyada hem Türkiye'de kadınlar arasında sık görülen kanser türleri arasında yer alıyor. Dünyada her yıl 22 bin kişiye meme kanseri tanısı konuyor. Türkiye'de de bu sayı her geçen yıl artıyor. Hasta sayısındaki artış bu konuda yürütülen bilimsel çalışmaların hız kazanmasını da beraberinde getiriyor. 
Meme kanseri alanında, hastaların yaşam süresini ve kalitesini iyileştirmek için çalışmalarını sürdüren Abdi İbrahim, Trastuzumab etkin maddeli biyobenzer ile meme kanseri hastalarının tedavisi için etkin bir tedavi sunuyor.

Söz konusu ilaç, Trastuzumab molekülü ile HER2 pozitif hastalarında tümörün büyümesini engelleyerek hastaların yaşam süresini uzatıyor. Geri ödeme kapsamındaki ilaç, bu yönüyle hastaların erişimi açısından da önemli bir alternatif oluşturarak tedavilerde yaygın olarak kullanılabilecek.

Anahtar Kelimeler:

abdi ibrahim meme kanseri

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