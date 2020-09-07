Abdi İbrahim Otsuka’dan bir ilk: Tele tıp sistemi ile uzaktan sağlık hizmeti

Türk ilaç sektörüne yenilikçi ürünleriyle ve etkili farkındalık projeleriyle güçlü bir destek sunan Abdi İbrahim Otsuka, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını mücadelesinde, uzaktan sağlık teknolojilerinin önemine dikkat çekerek bir ilki gerçekleştirdi. Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri (TRSM) çalışanları, Abdi İbrahim Otsuka’nın hayata geçirdiği Tele Tıp sistemi aracılığıyla, fiziksel mesafe ihtiyacı sebebiyle bir süredir yapılamayan uğraş terapisi, hasta görüşmeleri ve grup psikoterapilerini uzaktan yapabilecek, danışanlarına hizmet verebilecek.

Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri (TRSM) ‘TRSM’de Beraberiz’ platformunda yer alan Tele Tıp desteği, sosyal izolasyonun gerekli olduğu bu dönemde hem TRSM çalışanları hem de danışanlara büyük kolaylık sağlıyor. TRSM çalışanları tek bir tuşla randevu organize edebiliyor, online görüşme randevularını takvim veya liste olarak görüntüleyebiliyor. Bire bir görüşmelerin yanı sıra grup terapilerinin de organize edildiği Tele Tıp sisteminde TRSM çalışanları talepleri doğrultusunda hastaların yakınlarını da sürece dahil edebiliyor.

Abdi İbrahim Otsuka’nın Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri çalışanları için hayata geçirdiği ve program yazılımı Türk mühendisler tarafından hazırlanan Tele Tıp uygulamasında danışanlarla yapılan görüşmeler uçtan uca şifrelenerek güvence altına alınıyor.

Tele Tıp uygulamasını kullanmak isteyen Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri (TRSM) çalışanları www.trsmdeberaberiz.com internet sitesini ziyaret edebilir.