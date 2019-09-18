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Abdi İbrahim Uluslararası Pazarlar Genel Müdür Yardımcılığı'na Köksal Ülgen getirildi
Abdi İbrahim, uluslararası pazarlarda etkinliğini artırma ve büyüme vizyonu doğrultusunda organizasyonunda yeni bir yapılanma gerçekleştirdi. Bu yapılanmayla kadrolarını daha da güçlendiren Abdi İbrahim’in Uluslararası Pazarlar Genel Müdür Yardımcılığı görevine Köksal Ülgen getirildi.
Abdi İbrahim Uluslararası Pazarlar Genel Müdür Yardımcılığı'na Köksal Ülgen getirildi
18 Eylül 2019 -
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İyileştirme yolculuğunu 107 yıldır başarıyla sürdüren, Türk ilaç sektörünün yüzde 100 yerli sermayeli şirketi Abdi İbrahim, yeni coğrafyalara açılma stratejileri doğrultusunda kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor. 

Uluslararası pazarlarda etkinliğini artırmayı merkezine alan ve faaliyet gösterdiği ülkelerdeki sürdürülebilir büyümesine çeviklik kazandırmak isteyen Abdi İbrahim, Türkiye Uluslararası Pazarlar organizasyonunu yeniden yapılandırarak, Uluslararası Pazarlar Genel Müdür Yardımcılığı görevine Köksal Ülgen’i getirdi.

Köksal Ülgen – Uluslararası Pazarlar Genel Müdür Yardımcısı

İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümündeki lisans eğitiminin ardından Koç Üniversitesi’nde MBA programını tamamlayan Köksal Ülgen, kariyerine Eczacıbaşı İlaç’ta başladı.

Daha sonra sırasıyla; Eczacıbaşı-Zentiva İlaç’ta Kıdemli Lisans Satış Müdürü, Zentiva İlaç ve ardından Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler’de Strateji ve İş Geliştirme Departmanı Müdürü, Teva İlaç’ta İş Geliştirme ve Lisans Satış Direktörü, Pharmactive İlaç’ta Genel Müdür olarak çalıştı. Ülgen son olarak ise Mustafa Nevzat/Amgen İlaç’ta İş Geliştirme, Uluslararası Pazarlar ve ARGE’den sorumlu Kıdemli Direktör olarak görev alıyordu. 
 

Anahtar Kelimeler:

abdi ibrahim koksal ulgen

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