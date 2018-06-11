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ABD'li bilim insanları grip araştırmaları için katılımcılara 3 bin 500 dolar veriyor
Aşıların ne kadar etkili olduğunu araştırmak isteyen bilim adamları, Grip Oteli'nde konaklayacak gönüllüler arıyor
ABD'li bilim insanları grip araştırmaları için katılımcılara 3 bin 500 dolar veriyor
11 Haziran 2018 - AA Gamze Türkoğlu Oğuz
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ABD'de aşıların ne kadar etkili olduğunu araştırmak isteyen bilim adamları, "Grip Oteli"nde konaklayacak gönüllüler arıyor.

"Live Science"ın haberine göre, Missouri eyaletinde Saint Louis Üniversitesinden bilim adamları, grip aşılarının etkisi hakkında daha kapsamlı araştırma yapabilmek için "Uzun Kalım Araştırma Birimi"ni, namı diğer "Grip Oteli"ni kurdu.

Otel, bilerek isteyerek gribe yakalanacak gönüllülere ev sahipliği yapacak. Önceden aşı ya da placebo yapılacak katılımcılar, daha sonra virüslere maruz bırakılacak.

Konaklama ve yol masrafları için 3 bin 500 dolar ödeme yapılacak gönüllüler, 10 gün boyunca otelde karantina altında takip edilecek.

Standart otel özelliklerine sahip tesiste, gönüllülerle ilgilenecek hemşireler de bulunacak.

Bilim adamları, Grip Oteli'ndeki ilk çalışmayı altı ay içinde yapmayı planlıyor.

Anahtar Kelimeler:

grip oteli grip asisi grip

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