Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
ABD'li bilim insanları: Virüs düşündüğümüz kadar ölümcül değil
Stanford Üniversitesi'nden araştırmacılar yeni bir çalışmanın sonuçlarını paylaştı. Araştırmacılar, "Yeni veriler, koronavirüsün düşündüğümüz kadar ölümcül olmadığını gösteriyor" açıklamasında bulundu. Yapılan çalışma, bilinen vakaların 50 ila 85 katı kadar enfeksiyon bulunduğunu, bunun da daha düşük bir ölüm oranı anlamına geldiğini ortaya koydu
ABD'li bilim insanları: Virüs düşündüğümüz kadar ölümcül değil
19 Nisan 2020 13:01 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

ABD'li bilim insanları, "Yeni veriler, koronavirüsün düşündüğümüz kadar ölümcül olmadığını gösteriyor" açıklamasında bulundu. Fox News'ta yer alan habere göre, yapılan çalışma, bilinen vakaların 50 ila 85 katı kadar enfeksiyon bulunduğunu, bunun da daha düşük bir ölüm oranı anlamına geldiğini ortaya koydu.

Habertürk'te yer alan haberde; Covid-19 nedeniyle işlerin durdurulması, hastalığın yayılmasını yavaşlatmak için katı eylemlerde bulunmayan iki milyondan fazla Amerikalıyı öldüreceği fikrine dayanıyordu. Bu model ile vaka ölüm oranlarının yüzde 1 ila 3 arasında olması varsayılıyordu ancak Dünya Sağlık Örgütü'nün tahmini vaka ölüm oranı yüzde 3.4 idi. 

KORONAVİRÜS BULAŞAN KİŞİ SAYISI DÜŞÜNÜLENDEN 10 KAT DAHA FAZLA

Bu varsayımı sorgulayan bazı uzmanlar, "Testlerin yetersiz olması, test edilecek kısıtlayıcı nitelikler ve potansiyel olarak büyük bir hafif hastalık veya asemptomatik enfeksiyon insidansı nedeniyle enfeksiyonların hangi bölümünün tespit edilmediğini bilmiyoruz" açıklamasında bulundu. 

Stanford ekibinin cuma günü yayınladığı bir ön çalışma, yeni verilerin şüphecilerin görüşünü desteklediğini ortaya koydu.

The Guardian'da yer alan habere göre, yeni araştırma, koronavirüs bulaşmış insan sayısının daha önce düşünülenden on kat daha fazla olabileceğini buldu.

Araştırma, Santa Clara ilçesindeki 3.330 kişiden alınan örnekleri test etti ve virüsün, resmi rakamlardan 50 ila 85 kat daha yaygın olduğunu buldu

Covid-19'un yayılmasını durdurmak için şu anda yürürlükte olan genişleyen tedbirleri hafifletmek için, sağlık görevlileri önce kaç kişinin enfekte olduğunu belirlemeli. Araştırmacılar, bir bölgedeki virüsün yaygınlığı üzerine yapılan büyük çalışmaların anahtar bir rol oynayabileceğini söylüyor.

ÖLÜM ORANI YÜZDE 0.12 İLA 0.2 ARASINDA

Çalışma sırasında, Santa Clara county, 1.094 ölümle sonuçlanan Covid-19 vakalarını doğruladı. Antikorları olan katılımcıların oranına bakıldığında nisan ayı başlarında Santa Clara county'de 48.000 ila 81.000 kişinin enfekte olduğu tahmin ediliyor.

Uzmanlar, bunun aynı zamanda, koronavirüsün genel popülasyonda başlangıçta düşünülenden çok daha az ölümcül olduğu anlamına geldiğini söyledi. Salı günü itibariyle, ABD'nin koronavirüs ölüm oranı yüzde 4.1 olarak açıklandı ve Stanford araştırmacılarının bulguları bu oranın yüzde 0.12 ila 0.2 arasında bir ölüm oranı gösterdiğini belirtti. 

Ancak araştırmacılar, daha fazla araştırma yapılana kadar beklenmesini ve buna bağlı olarak politika seçimleri yapmamalarını söyledi.

Anahtar Kelimeler:

covid-19

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.