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ABD'li bilim insanlarından Alzheimer için büyük buluş
ABD'nin California eyaletinde bulunan Gladstones Institues'de çalışan bilim insanları Alzheimer hastalığına neden olan geni ilk kez etkisiz hale getirdi.
ABD'li bilim insanlarından Alzheimer için büyük buluş
11 Nisan 2018 -
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ABD'nin California eyaletindeki Gladstones Institutes uzmanları, alzheimer'a neden olan genin ilk kez etkisiz hale getirildiğini, bunun hastalıkla ilgili büyük bir gelişme olduğunu bildirdi.

Durduracak bir ilaç geliştirilebilir

Sabah gazetesinde yer alan habere göre uzmanlar, apoE4 isimli genin oluşumunu etkileyen bir proteini teşhis ederek bu genin insanın nöron hücrelerine zarar vermesinin önüne geçmeyi başardı. Araştırmayı yürüten uzmanlar, böylece alzheimer hastalığını durdurabilecek bir ilacın geliştirilebileceğini söyledi.

Anahtar Kelimeler:

alzheimer apoe4 noron hucreleri

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1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
11.04.2018 14:00:31
Futuristik felsefe açısından : İleri yıllarda insanlar çocuklarının göz rengini, boyunu, zeka düzeyini sipariş edip olası hastalıklarının genlerini de elimine edince süpermenlere mi dönüşecekler, yoksa bu olay şimdiki yiyeceklerdeki GDO tarzına evrilip uzak mı durulacak.
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