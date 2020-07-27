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ABD'li ilaç şirketi COVID-19 aşısının denemelerine başladı
ABD merkezli ilaç şirketi Moderna, son aşamasına gelinen yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısının denemelerine başladı. Aşının başarılı olması durumunda üretimine onay verilecek.
ABD'li ilaç şirketi COVID-19 aşısının denemelerine başladı
27 Temmuz 2020 21:53 - AA
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Moderna ve ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü iş birliğinde geliştirilen, 3'üncü ve son aşamada olan aşı adayı, ikişer doz halinde gönüllüler üzerinde denenecek.

ABD'de 90 farklı yerde 30 bin kişi üzerinde denemelerine başlanan aşıdan 30 Kasım'a kadar sonuç alınması bekleniyor.

Aşının COVID-19'a karşı etkili olması durumunda üretim ve kullanımına onay verilecek.

İlk aşamada 45 genç yetişkin üzerinde denenen aşının son aşamasına risk grubunda olan yaşlı yetişkinler ve kronik hastalıkları bulunanlar da dahil ediliyor.

Söz konusu denemeler, COVID-19 aşısı konusunda yapılan en büyük araştırma niteliğinde.

Anahtar Kelimeler:

covid-19 covid-19 asisi moderna asi doz

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