Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
ABD'li nörologlardan koronavirüs açıklaması: Virüs beyine de hasar veriyor
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınında ölü sayısının her geçen gün arttığı ABD'deki nörologlardan kritik açıklama geldi.
ABD'li nörologlardan koronavirüs açıklaması: Virüs beyine de hasar veriyor
04 Nisan 2020 13:12 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Ülkedeki nörologların az sayıda koronavirüs (Covid-19) hastasının beyninde ciddi bozukluklar tespit ettiğini açıkladı. Bu hastalarda koronavirüse yakalandıktan sonra konuşma bozukluğu veya tepki azalması gözlemlendiği ifade edildi.    

ABD'de meydana  gelen koronavirüs vakalarına ilişkin olarak 74 yaşındaki bir koronavirüs hastasının konuşma kaybına uğradığını ve hastanın beyin taramaları sonrasında beynin bazı bölümlerinde anormal şişme ve hücre ölümü tespit edildiği belirtildi.

Konuyla ilgili New York Time Gazetesine açıklamalarda bulunan nörolog Dr. Elissa Fory, 50 yaşlarında bir koronavirüs hastasında benzer belirtiler gözlemlediklerini ve nadir durumlarda beyinde hasar tespit ettiklerini ifade etti.

Ayrıca haberde, dünyanın diğer yerlerinden de az sayıda benzer vakalar bildirildiği; bu hastalarda inme, nöbet, beyinde kan pıhtıları oluştuğu ifade edildi.

İtalya’nın Brescia kentinde bulunan Brescia Üniversitesi’nde, sadece bu konuda çalışma yapacak NöroCovid ünitesi kuruldu.

'AKCİĞERLER İÇİN SOLUNUM CİHAZI VAR AMA BEYİN İÇİN BİR CİHAZ YOK'

Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Dr. Sherry Chou ise yaptığı açıklamada, edinilen her bilginin faydası olacağını belirterek, “Beyin için solunum cihazı bulunmuyor. Eğer akciğerler bozulursa hastayı solunum cihazına bağlarız. Aynı lüks beyin için bulunmuyor” dedi.    

Anahtar Kelimeler:

koronavirus norolog inme nobet norocovid

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.