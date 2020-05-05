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ABD'li uzmanlar: Mutasyona uğrayan koronavirüs zayıflıyor olabilir
ABD'li uzmanlar, mutasyona uğrayan Kovid-19'un genetik benzerlik gösteren SARS virüsünde meydana gelen bir değişikliği yansıttığını ve bu durumun koronavirüsün ''zayıflıyor olabileceğini'' gösterdiğini bildirdi.
ABD'li uzmanlar: Mutasyona uğrayan koronavirüs zayıflıyor olabilir
05 Mayıs 2020 19:37 - AA
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ABD'li uzmanlar, mutasyona uğrayan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) genetik benzerlik gösteren SARS virüsünde 2013'te meydana gelen bir değişikliği yansıttığını ve bu durumun koronavirüsün ''zayıflıyor olabileceğini'' gösterdiğini bildirdi.

Arizona State Üniversitesi Biodesign Enstitüsünden Dr. Efren Lim ve ekibi, ''Journal of Virology'' dergisinde koronavirüs hakkında yeni bir çalışma yayımladı. 

Uzmanlar çalışmada, koronavirüsün nasıl yayıldığı, adapte olduğu ve mutasyona uğradığına ilişkin genetik kodunu hızlı okumak için ''yeni nesil dizileme'' adı verilen yeni bir teknoloji kullandı.

Arizona'daki koronavirüs hastalarının burnundan alınan 382 numunenin incelendiği belirtilen çalışmada, virüsün genomunun önemli bir parçasının eksik ve genetik alfabedeki 81 harfin ''tamamen'' yok olduğunun fark edildiği kaydedildi.

Dr. Lim, ''Bu mutasyonun ilginç olmasının nedeni, 2003 yılında ortaya çıkan SARS salgınında da virüsün genomunun büyük bir kısmının silinmesi.'' değerlendirmesinde bulundu.

SARS salgınının ortasında ve geç evrelerinde mutasyona uğrayan virüsün gücünü kaybettiğini vurgulayan uzmanlar, bu durumun mutasyona uğrayan yeni tip koronavirüste de rastlandığını farkettiklerini kaydetti.

Bu nedenle mutasyona uğrayan yeni tip koronavirüsün ''zayıflıyor olabileceğine'' dikkati çeken uzmanlar, virüsün zayıflayıp zayıflamadığını söylemek içinse çok erken olduğunun altını çizdi.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus mutasyon

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