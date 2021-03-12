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ABD'li uzmanlar, sessiz kalp krizi geçiren hastalarda felç riskinin yüzde 47 arttığını bildirdi
ABD'de yürütülen bir araştırmada, sessiz ya da fark edilmeyen kalp krizi geçirmenin 65 yaş ve üstü kişilerin hayatlarının ileriki dönemlerinde felç riskini artırdığı saptandı
ABD'li uzmanlar, sessiz kalp krizi geçiren hastalarda felç riskinin yüzde 47 arttığını bildirdi
12 Mart 2021 09:25 - AA
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Amerikan İnme Derneğinin yürüttüğü çalışmada, 4 bin 200'den fazla hastanın sağlık verileri incelendi.

Çalışmada, EKG sonuçlarında sessiz kalp krizi geçirdiği tespit edilen hastalarda, geçirmeyenlere göre inme riskinin yüzde 47 arttığı belirlendi.

Çalışmanın yazarı Weill Cornell Tıp Fakültesinden Alexander E. Merkler, sessiz kalp krizinin fark edilen kalp krizi kadar ölümcül olabildiğini belirterek, 65 yaş ve üstü kişilerde sessiz kalp krizinin fark edilen kalp krizlerinden daha sık görüldüğünü ifade etti.

Merkler, şu değerlendirmeleri yaptı: 

"Sessiz kalp krizi geçirmenin felç riskini artırabildiğini saptadık. Sessiz kalp krizlerinin felç için yeni bir risk faktörü olarak kabul edilebileceğini düşünüyoruz." 

Anahtar Kelimeler:

amerikan inme dernegi ekg sessiz kalp krizi inme riski

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