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ABD’nin Batı Virginia eyaletinde Kovid-19 aşısı yaptıracak 16 ila 35 yaşındakilere 100 dolarlık bono verilecek
Batı Virginia Valisi Justice, eyalette bugüne kadar nüfusun yüzde 52’sine denk gelen 1,5 milyon kişiye en az bir doz aşı yapıldığını ancak nüfusun yüzde 40’ının aşı konusunda tereddüt ediyor olabileceğini söyledi.
ABD’nin Batı Virginia eyaletinde Kovid-19 aşısı yaptıracak 16 ila 35 yaşındakilere 100 dolarlık bono verilecek
28 Nisan 2021 10:13 -
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ABD’nin Batı Virginia eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptıracak 16 ila 35 yaşındaki kişilere 100 dolarlık bono verilecek.

BBC’nin haberine göre, Batı Virginia Eyalet Valisi Jim Justice, 16 ila 35 yaşındakileri kapsayacak 100 dolarlık tasarruf bonosu kampanyasının gençleri aşı olmaya teşvik etmesini umduklarını söyledi.

Gençlerin Kovid-19 aşısı yaptırmalarının ne kadar önemli olduğunu fark edemediklerine dikkati çeken Vali Justice, eyalette bugüne kadar nüfusun yüzde 52’sine denk gelen 1,5 milyon kişiye en az bir doz aşı yapıldığını ancak nüfusun yüzde 40’ının aşı konusunda tereddüt ediyor olabileceğini söyledi.

Justice, "Onları gerçekten motive edecek bir yol ortaya koymaya ve bizi bu kamburdan (salgın) kurtarmaya çalışıyorum." dedi.

Batı Virginia, "ABD’nin vaka sayısının kişiye oranla en yüksek olduğu 16. eyalet" olarak öne çıkıyor.

ABD’de bugüne kadar 230 milyon kişiye en az bir doz aşı yapıldı.

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