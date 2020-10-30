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Acı haber: İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Nuri Seha Yüksel’in eşi ve iki çocuğu depremde yaşamını yitirdi
İzmir'de meydana gelen depremde, İzmir Tabip odası Genel Sekreteri Nuri Seha Yüksel’in eşi ve iki çocuğu, enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi.
Acı haber: İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Nuri Seha Yüksel’in eşi ve iki çocuğu depremde yaşamını yitirdi

İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Nuri Seha Yüksel'in eşi ile kızı Dila ve oğlunun cesetleri çıkarıldı

30 Ekim 2020 23:06 -
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İzmir'in Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Seferihisar’ın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde yoğun olarak hissedildi. İzmir’de bazı binaların yıkıldığı, çok sayıda binada da hasar oluştuğu belirtildi. AFAD, depremde 1'i boğulma olmak üzere 12 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 522 kişinin yaralandığı bildirildi. 

Manavkuyu semtinde çöken binadan, Tabip Odası Genel Sekreteri Nuri Seha Yüksel'in eşi ile kızı Dila ve oğlunun cesetleri çıkarıldı. 

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Yüksel'in eşi ve iki çocuğunun yaşamını yitirdiği sosyal medyadan şöyle duyurdu: 

"Bugün meydana gelen depremde İzmir Tabip Odası genel sekreteri arkadaşımızın Eşi ve 2 çocuğunu yitirdiğimizi üzüntü ile öğrendik. Acımız tarifsiz. Hepimizin başı sağolsun. Depremde yakınlarını kaybeden acılı ailelere başsağlığı ve sabır, yaralananlara iyilik diliyoruz."

Anahtar Kelimeler:

izmir depremi

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