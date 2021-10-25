Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Acı tesadüf: Tıp fakültesi dekanından 2 ay önce 'fazladan nöbet' konulu resmi yazı
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı'na ait sık aralıkla tutulan nöbetlerin önüne geçilmesi ile nöbet sonrası izinlerin kullanılmasına yönelik resmi yazı ortaya çıktı. 
Acı tesadüf: Tıp fakültesi dekanından 2 ay önce 'fazladan nöbet' konulu resmi yazı
25 Ekim 2021 17:05 - MEDİMAGAZİN
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

MEDİMAGAZİN - Ankara'da 23 Ekim'de asistan doktor Rümeysa Berin Şen'in nöbet sonrası eve dönerken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından Rümeysa doktorun hayatını kaybetmesinden tam 2 ay önce BUÜ Tıp Fakültesi Dekanı tarafından gönderilen resmi yazı ortaya çıktı. Resmi yazıda, bazı asistan doktorlara fazla nöbet yazıldığının fark edildiği ifade ederken uzman öğrencilere hiçbir şekilde üç günde birden fazla nöbet yazılmaması talep edildi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya tarafından Tıp Fakültesi Anabilim Dalı Başkanlıkları’na gönderilen 23 Ağustos tarihli yazıda bazı uzman öğrencilere gereğinden fazla sık aralıklarla nöbet yazıldığının ve nöbet sonrası izinlerin kullanılmadığının fark edildiği, bu duruma istinaden,

Uzman öğrencilere ayda en fazla 10 nöbet yazılması hiçbir şekilde üç günde birden fazla nöbet tutulmaması, araştırma görevlisinin yeterli olduğu anabilim dallarında nöbetin ertesi gününde izin verilmesi gerektiği ifade edildi.

 

İhtisası bırakan da var ameliyathaneye alınmayan da! İşte tıp eğitiminde acı gerçek...

Nöbetten çıkan doktor, eve dönüş yolunda kaza yaptı

 

Anahtar Kelimeler:

bursa uludag universitesi tip fakultesi prof dr ekrem kaya

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.