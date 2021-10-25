Acı tesadüf: Tıp fakültesi dekanından 2 ay önce 'fazladan nöbet' konulu resmi yazı

MEDİMAGAZİN - Ankara'da 23 Ekim'de asistan doktor Rümeysa Berin Şen'in nöbet sonrası eve dönerken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından Rümeysa doktorun hayatını kaybetmesinden tam 2 ay önce BUÜ Tıp Fakültesi Dekanı tarafından gönderilen resmi yazı ortaya çıktı. Resmi yazıda, bazı asistan doktorlara fazla nöbet yazıldığının fark edildiği ifade ederken uzman öğrencilere hiçbir şekilde üç günde birden fazla nöbet yazılmaması talep edildi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya tarafından Tıp Fakültesi Anabilim Dalı Başkanlıkları’na gönderilen 23 Ağustos tarihli yazıda bazı uzman öğrencilere gereğinden fazla sık aralıklarla nöbet yazıldığının ve nöbet sonrası izinlerin kullanılmadığının fark edildiği, bu duruma istinaden,

Uzman öğrencilere ayda en fazla 10 nöbet yazılması hiçbir şekilde üç günde birden fazla nöbet tutulmaması, araştırma görevlisinin yeterli olduğu anabilim dallarında nöbetin ertesi gününde izin verilmesi gerektiği ifade edildi.