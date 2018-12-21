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Açık beyin ameliyatında gitar solosu: 'Beynin zarar görme riskini azaltıyor'
Güney Afrika'da bir caz müzisyeni, açık beyin ameliyatı olurken gitar çaldı.
Açık beyin ameliyatında gitar solosu: 'Beynin zarar görme riskini azaltıyor'
21 Aralık 2018 - BBC
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Musa Manzini'nin beynindeki tümör, gitar çaldığı parmaklarının zarar görmemesi için anestezi yapılmadan, altı saatlik bir ameliyatla alındı.

Aynı zamanda üniversite hocası olan Manzini'nin geçen hafta Durban kentindeki Chief Albert Luthuli Hastanesi'nde yapılan ameliyatının iyi geçtiği açıklandı.

Amaç beynin zarar görmesini engellemek
Hastanenin yayımladığı videoda doktorlar ameliyatı yaparken Manzini'nin hafif hafif gitarın tellerine dokunduğu görülüyor.

Ameliyatı gerçekleştiren beyin cerrahlarından Dr. Basil Enicker, Manzini'nin neden uyuşturulmadığını açıklarken, "Bu yolla tümörü almadan önce beynin bölgelerini test etme fırsatımız var. Bu yöntem tümörün daha iyi alınmasını sağlarken, beynin zarar görmesi riskini de azaltıyor" dedi.

Doktorların bu yolla felç ya da beynin istemli hareketleri kontrol eden motor korteksinin zarar görme rsikini azaltmayı hedefledikleri belirtiliyor.

Musa Manzini, doktorlara teşekkür etti ve iyileşir iyileşmez tekrar sahneye çıkmak istediğini söyledi.

Anahtar Kelimeler:

guney afrika musa manzini chief albert luthuli

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