Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Açık havada virüs bulaşma riski yok
İrlanda'da yapılan araştırmada, açık havada koronavirüs bulaşma riskinin 1000'de 1 olduğu ortaya kondu
Açık havada virüs bulaşma riski yok
27 Nisan 2021 10:55 - TÜRKİYE
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

İrlanda'da yapılan bir çalışmada, her 1000 Kovid-19 vakasından yalnızca 1'inin açık havada kaynaklandığı tespit edildi.

Ülkede kaydedilen 232 bin 164 vakanın sadece 262'sinin açık havada bulaştığı belirlendi.

Geçtiğimiz günlerde ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Rochelle Walensky da dışarıda maske kullanımı konusunu gözden geçirileceklerini bildirmişti.

Kapalı alanlar koronavirüsün yayılımını artırıyor. Ortamın havalandırılması ise tehlikenin önüne geçiyor. Ayrıca kış aylarında evde geçirilen süre arttıkça fiziki aktivitenin de azalması bağışıklık sistemini olumsuz yönde etkiliyor.

Anahtar Kelimeler:

irlanda acik hava cdc

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.