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Açıköğretim Fakültesi sağlıkta lisans tamamlama işlemleri 24 Eylül'de başlıyor
Açıköğretim Fakültesi sağlıkta lisans tamamlama için internetten başvuru ve kayıt tarihlerini açıkladı. Başvurular için 24 Eylül - 28 Eylül tarihleri verildi
Açıköğretim Fakültesi sağlıkta lisans tamamlama işlemleri 24 Eylül'de başlıyor
11 Eylül 2018 -
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Açıköğretim Fakültesi sağlıkta lisans tamamlama işlemleri ile ilgili duyuru şu şekilde: 

Açıköğretim Fakültesi 2018-2019 Öğretim Yılı Sağlık Lisans Tamamlama İnternet Başvuru ve Kayıt Duyurusu

 

Bu duyuru Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Sağlık Lisans Tamamlama Programına yerleştirilen adayların İnternet başvuru ve kayıt işlemlerini kapsamaktadır.

İnternet Başvuru İşlemleri24 Eylül 2018 Pazartesi günü saat 09.00’da başlayıp,
28 Eylül 2018 Cuma günü saat 17.00’de sona erecektir.
İnternet Başvuru Adresihttp://aof.anadolu.edu.tr

İnternet Başvuru ve Kayıt tarihleri, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarihe bağlı olarak değişebilir.

İnternetten başvuru yapmayan adaylar kayıt yaptıramaz. İnternetten başvuru yapmak kayıt için yeterli değildir.

28 Eylül 2018 tarihinden sonra İnternetten veya başka bir yöntemle başvuru yapılması mümkün değildir. Elektrik kesintisi, teknik arızalar veya İnternet hattınızın kesik olması vb. nedenlerle başvuru yapamama durumunda kalmamanız için başvurunuzu son günleri beklemeden yapınız. İnternetten başvuru süresi kesinlikle uzatılmayacaktır.

Adaylar,  İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzunda açıklanan kayıt belgelerini hazırlayarak illerdeki AÖF bürolarına bizzat başvurarak kayıt yaptırabilir.

İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzu ile Öğrenci Kılavuzuna www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi Kılavuzlar bağlantısından veya  aof.anadolu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Kayıt İşlemleri24 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayıp,
27 Eylül 2018 Perşembe günü mesai saati bitiminde sona erecektir.
Mazeretli Kayıt İşlemleri28 Eylül 2018 Cuma günü mazeretli olanların kayıtları yapılacaktır.

Adaylar, 24 – 28 Eylül 2018 tarihleri arasında illerde bulunan Açıköğretim Fakültesi bürolarına bizzat başvurarak kayıtlarını gerçekleştirecektir. Bu tarihler arasında mazeretleri nedeniyle kayıt yaptıramayanlar 28 Eylül 2018 tarihinde bizzat veya yakınları aracılığıyla başvurarak kayıt yaptırabilir. 28 Eylül 2018 tarihinden sonra mazeret beyan ederek kayıt yaptırmak isteyenlerin başvuruları kabul edilmeyecek ve kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.

Kayıt belgeleri eksik ise kayıt yapılmaz ve belgeleri tamamlamak üzere ek süre verilmez. Kayıt süresi uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun kaydını yaptırmayan adaylar Fakülteye kayıt hakkını kaybeder ve herhangi bir hak iddia edemez. Posta ile kayıt yapılmaz.

İnternet Başvuru ve Kayıt ile ilgili resmi çağrı bu ilanla yapılmaktadır.

Anahtar Kelimeler:

acikogretim saglikta lisans tamamlama lisans tamamlama

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