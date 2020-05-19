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Acil durum hastanelerinin isimleri ve açılış tarihleri belli oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası acil durum hastanelerinin isimlerini ve açılacağı tarihleri açıkladı.
Acil durum hastanelerinin isimleri ve açılış tarihleri belli oldu
19 Mayıs 2020 00:32 -
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası acil durum hastanelerinin isimlerini ve açılacağı tarihleri açıkladı. Sağlık hizmetleri ve temizlik malzemeleri konusunda Türkiye'de hiç bir sıkıntının olmadığını aktaran Erdoğan, hastanelerde tedavi gören vaka sayısının oldukça düşük düzeyde olduğunu belirtti.

Hizmete açtıkları ve açmak üzere oldukları yeni hastanelerle, istihdam ettikleri yeni personellerle sağlık altyapısını daha da güçlendirdiklerini ifade eden Erdoğan, "Başakşehir'deki şehir hastanesinin tamamını perşembe günü Japonya Başbakanı Sayın Abe ile birlikte hizmete açıyoruz. Bu hastanemizin adını Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olarak belirledik. Çam bizi temsil etsin dedik, Sakura da Japonya'yı. Zira iş birliğiyle inşa ettiğimiz bu hastanede bu isim sürekli olarak adeta bir sembol olarak kalsın istedik." dedi.

Yeşilköy ve Sancaktepe'de 45 günde inşa ettikleri biner yataklı hastanelerin de tamamlanmak üzere olduğunu aktaran Erdoğan,

"Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanemizi 29 Mayıs'ta, Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanemiz ile Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanemizi 31 Mayıs'ta hizmete açıyoruz."

diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:

acil durum hastaneleri basaksehir cam ve sakura sehir hastanesi

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