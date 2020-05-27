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'Acil durum' hastanelerinin tabelaları asıldı
Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı yerleşkesi ile Sancaktepe'de inşa edilen "acil durum" hastanelerinin tabelaları asıldı
'Acil durum' hastanelerinin tabelaları asıldı
27 Mayıs 2020 14:35 - AA
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı yerleşkesi ile Sancaktepe'de inşa edilen "acil durum" hastanelerinin tabelaları asıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 Nisan'da Tarabya'daki Huber Köşkü'nden video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklama sonrasında temelleri atılan "çok amaçlı acil durum hastanelerinin" inşaat çalışmalarında sona gelindi.

Bu kapsamda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden ve "Hocaların hocası" olarak da anılan Prof. Dr. Murat Dilmener ile Prof. Dr. Feriha Öz'ün isimlerinin verildiği hastanelerin tabelaları asıldı.

Kısa süre içerisinde açılması planlanan Atatürk Havalimanı yerleşkesindeki hastanede Prof. Dr. Murat Dilmener'in, Sancaktepe'de inşa edilen çok amaçlı hastanede ise Prof. Dr. Feriha Öz'ün ismi yaşatılacak.

- "Hocaların hocalarının" isimleri şifa merkezlerinde yaşatılacak

Bu kapsamda, 9 Nisan'da temeli atılan ve yapımı süren Atatürk Havalimanı yerleşkesindeki hastane binasına, "T.C. Sağlık Bakanlığı Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi" yazılı tabela sabah saatlerinde asıldı.

Yapımı için yaklaşık 4 bin personelin 3 vardiya şeklinde çalıştığı inşaat alanında yoğun hareketlilik görülürken, hastane bahçesinde çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarına da başlandı.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Feriha Öz'ün adının yazılı olduğu tabela da salgınla mücadelede önemli bir merkez olması planlanan Sancaktepe'deki hastane binasındaki yerini aldı.

Sarıgazi Mahallesi'ne inşa edilen hastanede ilk günden bu yana hummalı çalışmalar devam ederken, açılış için de geri sayım başladı.

- Hastaneler, tam teşekküllü altyapılarıyla sağlık hizmetine önemli katkı sunacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından isimlerine ilişkin, "Bu hocaların ismi için bile bu hastanelerin yapılmasını son derece önemli olduğunu söylemek istiyorum. Çünkü çok kıymetli insanlardı, çünkü bunlar hocaların hocasıydı." ifadelerini kullanıldığı hastanelerin bu ay sonuna kadar açılması planlanıyor.

İnşa çalışmaları toplam 8 bin kişi tarafından 3 vardiya şeklinde yürütülen çok amaçlı acil durum hastanelerinin salgın, deprem ve afet hastanesi olarak kullanılması hedefleniyor.

Her biri 125 bin metrekare alana kurulan hastaneler, 75 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. 1008'er adet yatak kapasiteli olan merkezlerde istenildiğinde her oda yoğun bakıma dönüştürülebilecek.

Her iki sağlık merkezi de tamamlandığında, ameliyathaneleri, MR, triyaj odaları, laboratuvarları, anjiyo ile ekoları ve ultrasonlarıyla tam teşekküllü bir hastane altyapısına sahip olacak.

Bu kapsamda her iki hastanede de 500 araçlık otopark, 16 ameliyathane, 36'sı diyaliz ve yoğun bakım altyapısına sahip 576 banyolu hasta yatak odası, 36'sı diyaliz hasta altyapısına sahip 432 yoğun bakım yatağı, 36 acil müşahede yatağı, 8 triaj, 2 CRP, 4 tomografı, 4 MR, 2 x-ray odası bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus acil durum hastaneleri

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