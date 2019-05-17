Acil müdahale için çağrılan sağlık ekibi poliklinik personeli tarafından darbedildi

Turgutreis 112 Acil Servis ekipleri, bölgedeki özel bir poliklinikte akrep sokması vakası olduğu ihbarı üzerine, söz konusu adrese gitti.
112 Acil Sağlık ekibi ile poliklinik yetkilileri arasında, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, ekipteki iki sağlık personeli poliklinikteki bir görevli tarafından darbedildiği iddia edildi.
Olayın ardından Turgutreis Jandarma Karakol Komutanlığı'na giden sağlık çalışanları, darbedildikleri, hakarete ve tehditlere maruz kaldıkları gerekçesiyle şikayetçi oldu.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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|5.Nadir Görülen Hastalıklar Sempozyumu
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