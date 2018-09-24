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Acil Sağlık Ekiplerinden 'şahin'e ilk müdahale
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde vatandaşlarca yaralı bulunan şahinin ilk tedavisi, 112 Acil Sağlık ekiplerince yapıldı
Acil Sağlık Ekiplerinden 'şahin'e ilk müdahale
24 Eylül 2018 - AA
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Koyulhisar ilçesinde vatandaşlar yolda yaralı şahin buldu. Devlet Hastanesine getirilen kanadından yaralı şahine ilk müdahalesi Acil Sağlık ekipleri tarafından yapıldı.Yaralı şahin daha sonra Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Şahine müdahale yapan ekipteki Erkan Karkın, "Bir vatandaş tarafından yolda bulunan yaralı kuş istasyona getirildi. Ekip arkadaşlarımla ilk müdahaleyi yaptık. Daha sonra yaralı kuşu yetkili makamlara teslim ettik." dedi.

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