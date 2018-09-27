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Acil servis ambulansları ralli yaptı: ' Amaç doğru teşhis ve tedavi'
Başkent'te düzenlenen Ambulans Rallisi'nde, 112 Acil Servis ekipleri temsili olarak yaralılara zamanında müdahale edebilmek için zamana karşı yarıştı.
Acil servis ambulansları ralli yaptı: ' Amaç doğru teşhis ve tedavi'
27 Eylül 2018 - AA
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Sağlık Bakanlığı Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı 112 İl Ambulans Servisince Atatürk Kültür Merkezi alanında dört gün sürecek "Ambulans Rallisi" başladı.

Rallide günlük hayatta karşılaşılan gerçek olayların birebir canlandırıldı, plastik makyajla yaralanmalar betimlendi ve vakalara katılımcı ambulans ekipleri müdahale etti. 

Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Özkan Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dört gün sürecek yarışlarda, sağlık ekiplerinin Atatürk Kültür Merkezi alanına kurulan çadırlarda hastalara nasıl müdahale ettiklerini, doğru yaklaşıp yaklaşmadıklarını hem kendilerinin hem de il müdürlüğünün personelinin test edeceğini söyledi. 

Yarışlarda sağlık personeline puan da verileceğini anlatan Ünal, şunları belirtti:

"Personelimize bu sayede motivasyon sağlamış olacağız. Bir tatbikat da yapmış olacağız. Hız yarışması değil hastaya doğru teşhis ve tedavi etme yaklaşması. Hepimizin muhtaç olacağı bir 112 var. 112'nin de hastaya doğru yaklaşım sergilemesi hepimizin hayatı için önemli. Arada bir bunu hepimizin test etmesi gerekiyor. Türkiye'de çok yapılan bir uygulama değil. Uzun zamandan beri yapılmamıştı. Biz de Ankara ölçeğinde bir tatbikat yapalım dedik." 

"Başkent sürücüleri duyarlı"

Ünal, vakaya müdahale edecek ekibin durumu hakkında sadece hakem heyetinin bilgi sahibi olduğunu vurgulayarak, "Müdahale edecek ekip önce teşhis etmeye çalışıp olayın ne olduğunu bulmaya çalışarak müdahale edecekler. Bir yandan da zamanla yarışacaklar. Yarışlara katılacak sadece uygun ambulansları buraya alacağız. Her vakanın başında iki hakem heyeti olacak. Puanlamalar hakem heyetindeki puanlama listesine göre yapılacak ve sağlık ekibi yarışlar sonunda ödülünü alacak." diye konuştu.

Ünal, başkentli sürücülere de trafikte 112 ekiplerine yardımcı oldukları için teşekkür ederek, "Sürücülerimiz bu konuda çok duyarlı. Ben çok teşekkür ediyorum. Trafikte zaman zaman sesin nereden geldiğini fark edemeyen sürücüler var. Hiçbir insanın ambulans sesini duyduktan sonra yol vermemeyi düşünmesi mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.  

Ünal, 30 Eylül Pazar günü sona erecek Ambulans Rallisi'nin startını telsizden yaptığı anonsla verdi.

Sağlık ekiplerine başarı dileklerini ileten Ünal, hastalara doğru ve zamanında müdahalede bulunmaları temennisinde bulundu. 

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