Acil servise gelmeyen icapçı doktora soruşturma

ANTALYA-Olay geçtiğimiz hafta Manavgat ilçesinde yaşandı. İddiaya göre yemek yediği sırada rahatsızlanan hasta Manavgat Devlet Hastanesi acil servisine getirildi. Hastanın yapılan ilk muayenesinin ardından acil servisteki görevli sağlık personeli icapçı Kulak Burun Boğaz Uzmanını (KBB) hastaneye çağırdı. Ancak iddiaya göre KBB uzmanı K.S. hastaneye gelmedi. Yine iddiaya göre icapçı KBB uzmanı, hastanın ertesi gün sabah polikliniğe gelmesini söyledi. Doktor gelmediği için hastaneden ayrılan kadın hasta, yolda yeniden yutma ve nefes alma güçlüğü başlayınca tekrar acil servise getirildi. KBB uzmanı icapçı doktor tekrar arandı ancak yine sonuç alınamadı. Bunun üzerine acil serviste görevli sağlık personeli tarafından hastaya müdahale edildi ve kılçık boğazdan çıkarıldı.

Hasta yakını "Acil doktoru ve sağlık ekibi uzun uğraşlar sonucunda ablamın boğazındaki kılçığı çıkarmayı başardılar" dedi.

Şikayeti değerlendiren Antalya İl Sağlık Müdürlüğünün talimatıyla Manavgat Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.