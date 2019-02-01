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Acil servise gelmeyen icapçı doktora soruşturma
Antalya'nın Manavgat ilçesinde boğazına kaçan balık kılçığı sebebiyle yutkunmakta ve nefes almakta zorluk çeken kadın için acil servis ekipleri tarafından çağrılan icapçı doktorun hastaneye gelmediği iddia edildi. Ailenin şikayetçi olduğu doktor hakkında idari soruşturma başlatıldı
Acil servise gelmeyen icapçı doktora soruşturma
01 Şubat 2019 - memurlar.net
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ANTALYA-Olay geçtiğimiz hafta Manavgat ilçesinde yaşandı. İddiaya göre yemek yediği sırada rahatsızlanan hasta Manavgat Devlet Hastanesi acil servisine getirildi. Hastanın yapılan ilk muayenesinin ardından acil servisteki görevli sağlık personeli icapçı Kulak Burun Boğaz Uzmanını (KBB) hastaneye çağırdı. Ancak iddiaya göre KBB uzmanı K.S. hastaneye gelmedi. Yine iddiaya göre icapçı KBB uzmanı, hastanın ertesi gün sabah polikliniğe gelmesini söyledi. Doktor gelmediği için hastaneden ayrılan kadın hasta, yolda yeniden yutma ve nefes alma güçlüğü başlayınca tekrar acil servise getirildi. KBB uzmanı icapçı doktor tekrar arandı ancak yine sonuç alınamadı. Bunun üzerine acil serviste görevli sağlık personeli tarafından hastaya müdahale edildi ve kılçık boğazdan çıkarıldı.

Hasta yakını "Acil doktoru  ve sağlık ekibi uzun uğraşlar sonucunda ablamın boğazındaki kılçığı çıkarmayı başardılar" dedi.  

Şikayeti değerlendiren Antalya İl Sağlık Müdürlüğünün talimatıyla Manavgat Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Anahtar Kelimeler:

acil servis icap nobeti

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2
1) Hüsamettin Subaşı (Artezyen Kuyusu , Sondaj işleri)
01.02.2019 16:14:12
Demek ki biraz gayret edildiğinde boğaza takılan balık kılçığı çıkarılabiliyormuş..

32 Yaşında , odasında Ölü bulunan KBB Uzmanı Hekimin Haberi yapılalı daha Ne kadar oldu ???

Herkes birbirini idare etmeye ve anlayışlı olmaya çalışacak..

Zaman , Devir Kötü...
Başka Çare Yok...
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4
2) ayt12 (uzm.)
01.02.2019 15:40:32
"Acil doktoru ve sağlık ekibi uzun uğraşlar sonucunda ablamın boğazındaki kılçığı çıkarmayı başardılar" Konuyu pek anlayamadım. Eğer sağlık görevlileri sorunu başarı ile çözdüler ise, neden KBB uzmanı şikayet ediliyor ? Demek gelmesine bile gerek yoktu. Tıbben yanlış bir şey yok, hasta tedavi edilmiş. Şikayet konusunu anlayan var ise, aydınlatsın lütfen.
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0
3) emre s (dr)
01.02.2019 13:51:38
Türkiye de uzmanların yüzde kaçı acil icabına geliyor ki? Abicim şunu yap ablacım bunu yapla iş götürüyorlar..acildeki yeni mezun arkadaşta çıkamamış oluyor intörn havasından tamam abi abla diyip kapatıyor. Ara uzmanı anlat hastayı konsültasyonu açtım bekliyorum de bak nasıl geliyor yarım saat içinde tıpış tıpış. Gelmedi mi tut tutanağını 112 ye faks çek uzamanı aradım gelmedi de hastayı da sevk et, 112 uğraşır senin yerine
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2
4) Agal (Diş hekimi )
01.02.2019 13:33:47
"Bunun üzerine acil serviste görevli sağlık personeli tarafından hastaya müdahale edildi ve kılçık boğazdan çıkarıldı."

Demek ki uzman doktora gerek kalmadan da yapılabiliniyormuş..
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1
5) murat han (uz dr)
01.02.2019 13:32:44
1-Kılçıktan kimse ölmez.
2-Balığın hiç mi suçu yok?????
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2
6) Uzm dr (Dr)
01.02.2019 12:33:33
Madem kılçığı çıkarabiliyorlar neden ozaman uzmanı arıyorlar.
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2
7) Uzman (Hekim)
01.02.2019 12:10:14
Demekki kbb uzmanligi gerektirecek bir sey degilmis. Bence ilkinde mudahele yapmayip bosuna kbb bekleyen meslektasimiz hakkindada sorusturma acilabilir.
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