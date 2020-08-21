Acil servisin tavanı çöktü: 1 yaralı

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.
21 Ağustos 2020 12:02
İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde Özel İstanbul Şafak Hastanesi’nin acil servisinde tavan çöktü.
Çökme sonucu bir kişi yaralandı. Yaralı kişi ambulansla başka bir hastaneye sevk edildi.
Döner sermayelerde tavandan ödeme tekrar geliyor
AB'den Kovid-19 aşısı için alım anlaşması
Çorum'daki yangından dram çıktı! İki çocuğu yanarak can veren Fatma hemşire, hastanede kreş olmadığı için çocuklarını komşuya bırakmış!
Rus Kovid-19 aşısı Brezilya'da üretilecek
Sosyal mesafe uyarısı yapan hemşirenin burnunu kırdılar! Talihsiz hemşire 5 ay önce de darp edilmiş!
Putin duyurdu: İlk koronavirüs aşısı tescillendi, kızıma yaptırdım
Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ görevden uzaklaştırıldı
Bakanlıktan yeni karar: Hastanede virüs tedavisinde algoritma değişti
Dünya pandemiden çıkışın anahtarı Kovid-19 aşısını geliştirmek üzere seferber oldu
Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.