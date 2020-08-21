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Acil servisin tavanı çöktü: 1 yaralı
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde bulunan özel bir hastanenin acil servisinde tavanın çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Acil servisin tavanı çöktü: 1 yaralı
21 Ağustos 2020 12:02 - DHA
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İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde Özel İstanbul Şafak Hastanesi’nin acil servisinde tavan çöktü.

Çökme sonucu bir kişi yaralandı. Yaralı kişi ambulansla başka bir hastaneye sevk edildi.

Anahtar Kelimeler:

acil servis tavan coktu gaziosmanpasa istanbul safak hastanesi

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