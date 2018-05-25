Acil servislerde 2 gün içinde 3 şiddet vakası

SÖZCÜ'den Eser Akgül'ün haberi....

VAKA 1

Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde geçtiğimiz çarşamba gecesi görev yapan Uzm. Dr. B. A.’nın hasta yakınlarının çıkardığı arbedede yüz kemikleri kırıldı.

VAKA 2

Aynı gün Pendik’te bulunan Marmara Eğitim ve Araştırma Hastane’sinin otopark bölümünde gözaltına alınmak istenen şüpheli bir şahıs, bir jandarma görevlisini yaralayıp olay yerinden kaçtı..

VAKA 3

Son olarak geçtiğimiz salı günü, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde silahlı saldırı gerçekleşti ve bu saldırı sonucunda Ramazan Sarı ve eşi Suzan Sandıkçı Sarı hayatını kaybetti.