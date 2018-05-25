Acil servislerde 2 gün içinde 3 şiddet vakası

SÖZCÜ'den Eser Akgül'ün haberi....
VAKA 1
Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde geçtiğimiz çarşamba gecesi görev yapan Uzm. Dr. B. A.’nın hasta yakınlarının çıkardığı arbedede yüz kemikleri kırıldı.
VAKA 2
Aynı gün Pendik’te bulunan Marmara Eğitim ve Araştırma Hastane’sinin otopark bölümünde gözaltına alınmak istenen şüpheli bir şahıs, bir jandarma görevlisini yaralayıp olay yerinden kaçtı..
VAKA 3
Son olarak geçtiğimiz salı günü, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde silahlı saldırı gerçekleşti ve bu saldırı sonucunda Ramazan Sarı ve eşi Suzan Sandıkçı Sarı hayatını kaybetti.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|24/05-27/05
|1. Uluslararası Gıda Ve Tıp Kongresi
|GASTROENT...
|ANKA
|25/05-27/05
|11. Multidisipliner Nöroonkoloji Sempozyumu
|MULTİDİSİ...
|MUĞL
|25/05-27/05
|Çocuklarda Özofagus Motilite Bozuklukları Sempozyumu
|ÇOCUK...
|ANKA
|25/05-27/05
|VI. Yutma Bozuklukları Kongresi
|GASTROENT...
|ANKA
|31/05-01/06
|IV.Nadir Nörolojik Hastalıklar Sempozyumu ve Nörogenetik Kursu
|NÖROLOJİ
|İSTA
|31/05-01/06
|Jinekolojik Robotik Cerrahi Eğitim Programları 1.dönem
|KADIN...
|İSTA
|31/05-02/06
|FETAL TIP PRENATAL TANI SEMPOZYUMU
|KADIN...
|ANKA