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Acil servislerde 2 gün içinde 3 şiddet vakası
İstanbul'da bu hafta üç farklı acil serviste üç şiddet olayı yaşandı. 2 kişinin öldüğü, biri doktor iki kişinin de yaralandığı bu olaylar, acil servislerdeki güvenlik sorunlarına dikkat çekiyor.
Acil servislerde 2 gün içinde 3 şiddet vakası
25 Mayıs 2018 -
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SÖZCÜ'den Eser Akgül'ün haberi....

 

VAKA 1

Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde geçtiğimiz çarşamba gecesi görev yapan Uzm. Dr. B. A.’nın hasta yakınlarının çıkardığı arbedede yüz kemikleri kırıldı.

VAKA 2

Aynı gün Pendik’te bulunan Marmara Eğitim ve Araştırma Hastane’sinin otopark bölümünde gözaltına alınmak istenen şüpheli bir şahıs, bir jandarma görevlisini yaralayıp olay yerinden kaçtı..

VAKA 3

Son olarak geçtiğimiz salı günü, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde silahlı saldırı gerçekleşti ve bu saldırı sonucunda Ramazan Sarı ve eşi Suzan Sandıkçı Sarı hayatını kaybetti.

Anahtar Kelimeler:

saglikta siddet istanbul

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