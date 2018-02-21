Acil servislerdeki yoğunluk ASKOMER'den izlenecek

Sağlık Bakanlığı, günde binin üzerinde hasta kabul eden acil servisleri mercek altına aldı. Türkiye genelinde yoğunluğun en fazla olduğu aciller, Bakanlıktaki Acil Sağlık Koordinasyon Merkezinden (ASKOMER) takip edilecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın talimatı üzerine, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde, acil servislerdeki durumu yakından takip etmek ve yaşanan yoğunluğa anında müdahale etmek amacıyla Acil Sağlık Koordinasyon Merkezi (ASKOMER) kuruldu.

Merkezde, yoğunluğun en fazla yaşandığı 61 hastanenin acil servis hasta sayıları ile acil servis hizmetleri günlük izlenecek. ASKOMER'de 13 kişilik bir ekip görev yapacak.

Acil servislerdeki yoğunluk günlük olarak rapor haline getirilecek. Merkezde, acillere kaç hastanın geldiği, hangilerinin "yeşil alan"da bakıldığı, kaç hasta için yatış verildiği ayrıca kaç hastanın mesai kaydırma veya vardiya branş polikliniğinde bakıldığı günlük analiz edilecek.

Kamera sistemleri kurulacak

Kamera sistemleri de ilk etapta en fazla yoğunluk yaşanan acillerde kurulacak. Kameralar aracılığıyla acillerdeki birikim ve yoğunluk, anlık olarak takip edilecek. Sürekli takip ve gözlemle acil servislerde yoğunluğunun fazla olduğu yerlere anında müdahale edilecek. Bu sayede, hastane başhekimleri, il sağlık müdürlükleri ve Bakanlık, acillerdeki durumu yakından takibe alacak.