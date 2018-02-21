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Acil servislerdeki yoğunluk ASKOMER'den izlenecek
Sağlık Bakanlığı, günde binin üzerinde hasta kabul eden acil servisleri mercek altına aldı. Yoğunluğun en fazla olduğu acil servisler, Bakanlıkta faaliyete geçen Acil Sağlık Koordinasyon Merkezinden takip edilecek
Acil servislerdeki yoğunluk ASKOMER'den izlenecek
21 Şubat 2018 - AA
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Sağlık Bakanlığı, günde binin üzerinde hasta kabul eden acil servisleri mercek altına aldı. Türkiye genelinde yoğunluğun en fazla olduğu aciller, Bakanlıktaki Acil Sağlık Koordinasyon Merkezinden (ASKOMER) takip edilecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın talimatı üzerine, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde, acil servislerdeki durumu yakından takip etmek ve yaşanan yoğunluğa anında müdahale etmek amacıyla Acil Sağlık Koordinasyon Merkezi (ASKOMER) kuruldu.

Merkezde, yoğunluğun en fazla yaşandığı 61 hastanenin acil servis hasta sayıları ile acil servis hizmetleri günlük izlenecek. ASKOMER'de 13 kişilik bir ekip görev yapacak.

Acil servislerdeki yoğunluk günlük olarak rapor haline getirilecek. Merkezde, acillere kaç hastanın geldiği, hangilerinin "yeşil alan"da bakıldığı, kaç hasta için yatış verildiği ayrıca kaç hastanın mesai kaydırma veya vardiya branş polikliniğinde bakıldığı günlük analiz edilecek.

Kamera sistemleri kurulacak

Kamera sistemleri de ilk etapta en fazla yoğunluk yaşanan acillerde kurulacak. Kameralar aracılığıyla acillerdeki birikim ve yoğunluk, anlık olarak takip edilecek. Sürekli takip ve gözlemle acil servislerde yoğunluğunun fazla olduğu yerlere anında müdahale edilecek. Bu sayede, hastane başhekimleri, il sağlık müdürlükleri ve Bakanlık, acillerdeki durumu yakından takibe alacak.

Anahtar Kelimeler:

acil servis yogunluk askomer

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People
22
1) ufuk engin (uzman doktor)
21.02.2018 16:17:33
Sayın medimagazin çalışanları:şu meclise gitti dediğiniz yıpranma, özlük haklarında düzenleme, emekli hekimlerin bin tl üzerinde artış olacak dediğiniz ancak tbmm.gov.tr de nedense göremediğimiz hangi kaynaktan aldığınızı belirtmediğiniz haberlerinizle ilgili ne gibi gelişme(me)ler oldu acaba?..
People
102
2) dr.mikro (hekim)
21.02.2018 14:29:27
Peki, Zeki MÜREN'de bizi görecek mi?

Eskiden tutulmasa vaatte kalsa bile 14 Mart öncesi müjdeler verilirdi. Umut garibin ekmeği misali. Şimdi ona bile gerek duymuyorlar. Uzatılmış mesailer vs.vs...

Peki biz ne yapıyoruz arkadaşlar. Ben yandım herkes yansın (11 değil 31 branşa nöbet konsun, cildiye ftr de olsun vs.) tepkisi dışında.
Mesela 10 yıldır yetkili olan eski genel başkanları iktidar partisi milletvekili Sağlık-Sen'e yok mu bir tepkimiz. En azından istifa ederek tepki göstersek.

Hekimi en iyi anlayacak olan yine mesleki örgüttür. Tavsiyem aramızdaki ayrımları bir kenara bırakarak mesleki dayanışma ile meslek örgütü çatısı altında birleşelim. Bizi en iyi temsil edecek arkadaşları Tabip odaları ve TTB yönetimine getirelim.

TTB nin 14 Mart için açıkladığı ACİL talepler (çalışan emekli hekim maaşı, yıpranma payı, şiddete karşı yasa) etrafında bu kez vaat değil biz talep edelim. Birlikte olursak ancak kazanırız.

Acil Olarak Karşılanması Gereken 14 Mart Taleplerimiz

I. EMEKLİ HEKİM VE HEKİM ÜCRETLERİ ARTIRILSIN…

Mesleki bağımsızlık, insanca yaşayacak çalışma şartları, nitelikli çalışma ihtiyaçlarının dışında düşünülemez. Performansa dayalı ek ödeme sisteminden vazgeçilmelidir. Emekliliğe yansıyacak, güvenceli, görev tanımına, liyakat ve kariyere uygun bir ücretlendirme politikası izlenmelidir.
Kamudan emekli hekimlerin ücretleri açlık sınırının biraz üzerinde yoksulluk sınırının ise oldukça altındadır. SSK ve Bağkur'dan emekli hekim maaşlarının ortalaması ise daha da düşüktür.
Bugüne kadar Sağlık Bakanlığı ve hükümet yetkilileri tarafından özellikle de 14 Mart dönemlerinde verilen sözler tutulmamıştır.

• En düşük emekli hekim / uzman hekim ücretleri, yoksulluk sınırının üzerinde olmalıdır.

• En düşük hekim / uzman hekim ücretleri, yoksulluk sınırının iki mislinden fazla olmalıdır.

* Türk-İş'in araştırmasına göre, 2018 Ocak ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı bin 615, yoksulluk sınırı 5 bin 262 lira olarak hesaplandı.
People
11
3) m. murat (dr)
21.02.2018 14:06:28
Son icat bilmem ne merkezinde monitörlerden izlemek kolay. Anında müdahaleymiş! Kimle, nasıl müdahale? Bakanlık, Müdürlüklerde istiflenmiş binlerce torpilli idareci(!?) doktorla mı?.. Tabi ki yine daha daha fazla inek gibi sağdığınız doktorları acil servis denen arenaya sürerek.
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