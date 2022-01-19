Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Acil serviste bıçaklı saldırgan dehşeti! Doktoru darp etti sonra pansuman yaptırmaya geldi
Esenyurt'ta tartıştığı kişilerin özel bir hastanede tedavi edildiğini düşünen eli bıçaklı bir kişi hastaneyi bastı. Hastanedekileri tehdit eden bıçağı boğazlarına dayayan saldırgan güvenlik kamerasına yansıdı.
Acil serviste bıçaklı saldırgan dehşeti! Doktoru darp etti sonra pansuman yaptırmaya geldi
19 Ocak 2022 14:27 - DHA Derya EVREN - Osman BAKIR
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Olay, 9 Ocak'ta Esenyurt'taki özel bir hastanede meydana geldi. Akşam saatlerinde hastanenin yakınında iki kişi arasında bıçaklı kavga çıktı. Taraflar hastaneye girmek istedi fakat güvenlik görevlileri izin vermedi. Taraflardan biri olay yerinden ayrıldı fakat gidip akrabalarını toplayarak hastaneye geri döndü. 

Hastanede bıçakla tehditler savurdu

Elinde bıçak olan Ali Rıza B. hastaneye girdi ve kavga ettiği kişilerin nerede olduğunu sordu. Hastane çalışanlarının ısrarına rağmen yaralının içeride olmadığına ikna olmayan Ali Rıza B. hem hastaları hem de hastane personellerine bıçakla tehditler savurdu. Hastalardan birine bıçak sallayan saldırgan daha sonra da acilde görevli doktora yumruk attı. Aldığı darbeyle gözlüğü kırılan doktor, gözünden yaralandı. Hastane çalışanları 'beyaz kodla' polise haber verdi. Saldırgan koridorda bekleyen bir kişinin de boğazına bıçak dayayıp tehditler savurdu. Ali Rıza B. polis gelmeden hastaneden ayrıldı. Polis ekipleri, hastanede inceleme yaparken saldırgan bu sefer de pansuman yaptırmak için geri döndü. Hastane personelinin polise bilgi vermesi üzerine, pansuman yaptırmaya gelen şüpheli gözaltına alındı. Daha sonra adliyeye sevk edilen Ali Rıza B.  tutuklandı.

 

 

"Keşke hiç olmasa ama maalesef sürekli yaşıyoruz"

Hastanenin acil bölümünde görev yapan Ahmet Şen, "Sağlık çalışanları çok fazla şiddet görüyor. Önlemlerin arttırılması durumunda önüne geçilebileceğine inanıyorum. Yaşanan durum çok kötü keşke yaşanmasa. Birisi bıçakla gelip hastanın boğazına saldırmaya çalışıyor doktora vuruyor. Keşke hiç olmasa ama maalesef sürekli yaşıyoruz. Kendi çalıştığım hastanede böyle bir şey yaşanması bana kendimi kötü hissettirdi" dedi. 

"O bıçak boğazını kesebilirdi"

Hastane çalışanlarından Suat Karakamışlı, "Eli bıçaklı bir saldırgan geçen gün geldi, acilde doktora zarar vermeye çalıştı. Bu saldırgan dışarından geldiği gibi doktora saldırmaya çalışınca doktor yine görevini yerine getiremedi. Çevreye bayağı zarar verdi. Bizim görevimizi daha iyi yapabilmemiz için üzerimizde baskı olmaması lazım ama herkes bize o kadar zarar veriyor ki görevimizi yapamıyoruz. O bıçak boğazını kesebilirdi. Tekrar söylüyorum şiddete hayır" diye konuştu.

Olay anı hastanenin güvenlik kamerasına ise anbean yansıdı. Görüntülerde saldırganın acilde bıçakla dolaşması ve hastalarla sağlık çalışanlarının üzerine yürümesi dikkat çekti.

 

 

Anahtar Kelimeler:

esenyurt acil servisi doktor darp saglikta siddet

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
1
1) dr yusuf (aile hekimi)
19.01.2022 17:12:14
bence tüm sağlık çalışanlarına zorunlu yakın dövüş eğitimi verilmesi lazım ki herkes başının çaresine bakabilsin, dayağı yiyeceğimize atan olalım
People
3
2) dr (dr)
19.01.2022 15:39:34
Hergün şiddetin değişik bir türü. Bitmek bilmiyor. Çözüm ??
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.