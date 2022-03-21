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Acil serviste darbedilen güvenlik görevlisi: Hiçbir suçum yoktu
Bakırköy'deki Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde acil servisinde bir kişi, önce güvenlik güvenlik görevlisini ardından da ayırmak için araya giren doktorları darbetti. Yaşananları anlatan güvenlik görevlisi Taner Özer, "Görev yaptığım esnada hiç tanımadığım biri tarafından darp edildim. Hiçbir suçum yoktu, suçsuz yere darp edildim. Bu şiddetin bitmesini istiyorum. En ağır ceza istiyorum" dedi.
Acil serviste darbedilen güvenlik görevlisi: Hiçbir suçum yoktu
21 Mart 2022 15:19 - DHA Rojda ALTINTAŞ - Feridun AÇIKGÖZ
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Olay, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi'nde yaşandı. İddiaya göre, dün saat 18.00 sıralarında bir hasta yakını, acil servis önündeki güvenlik şeridini geçmek istedi. Bunun üzerine güvenlik görevlisi duruma müdahale etti. Hasta yakını ve güvenlik görevlisi arasında tartışma yaşandı. Hasta yakını güvenlik görevlisi Taner Özer'e saldırdı. Ardından acil serviste çalışan Doktor M.S. ve Doktor E.Y araya girdi.

İddiaya göre, D.'nin yüzüne yumruk atılırken, Y.'nin yüzü çizildi. Güvenlik görevlisi Özer'in ise burnu kırıldı, ardından hastaneye yatırıldı. Yaşanan olayın bildirilmesi üzerine olay yerine giden polis ekipleri, saldırgan M.K.'yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheli hakkında "Kasten yaralama" suçundan adli işlem başlatıldı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayla ilgili yakalanan şüphelinin adliyeye sevk edildi. 

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"Hiçbir suçum yoktu, görev yaptığım esnada darbedildim"

Yaşananları anlatan Taner Özer, "Dün akşam saatlerinde hastanenin acil bölümünde görev yapıyordum. Görev yaptığım esnada hiç tanımadığım biri tarafından darbedildim. Hiçbir suçum yoktu, suçsuz yere darbedildim. Bu olayların yaşanmasını istemiyorum. Sağlıkta şiddetin artık bitmesini istiyorum. Saldırgan, aynı ortamda doktorlarımıza da fiziki müdahale de bulundu. Gerekli cezayı çekmesini istiyorum. Ailem ve ben psikolojik olarak çok etkilendik. Bu şiddetin bitmesini istiyorum. En ağır ceza istiyorum" dedi. 

"Ziyaret ettim, müthiş derecede psikolojisi yıpranmış"

Taner Özer'in üyesi olduğu Öz Sağlık İş Sendikası'nın İstanbul 2 Nolu Şube Başkanı Erdem Dinç ise Özer'i hastanede ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklama yaparak, "Burada hastalarımıza şifa olmaya çalışan doktorlarımız, hemşirelerimiz, güvenlik görevlilerimiz böyle şeylere maruz kalıyorlar. Az önce Taner arkadaşımızı ziyaret ettim, müthiş derecede psikolojisi yıpranmış durumda. Bunları bu insanlara yaşatmaya kimsenin hakkı yok. Biz bunu ciddi anlamda engellemek için ne gerekiyorsa üyelerimiz adına yapmaya hazırız. Sağlıkta şiddeti bir şekilde sonlandırmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız" şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:

dr sadi konuk egitim ve arastirma hastanesi guvenlik gorevlisi darp

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11
1) dr (dr)
21.03.2022 17:11:03
SUÇU OLMASI GEREKMİYOR ! OLSA BİLE BUNUN CEZASINI VATANDAŞ VEREMEZ...
Filmin koptuğu yer burası. Milet terminatör, cezalandırıcı kesildi başımıza. İnsaff !!!
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