Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Acil serviste doktora saldıran sanık hakkında karar!
Pendik Devlet Hastanesi’nde doktor Esma Demir’e saldırdığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık Müge İpekçi'nin cezası belli oldu. Sanık, "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı kasten basit yaralama" suçundan takdiri indirim uygulamadan 1 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar veren mahkeme, kararla birlikte sanığın tahliyesine hükmetti.
Acil serviste doktora saldıran sanık hakkında karar!
04 Ocak 2022 13:28 - DHA Halil Sadri YILMAZ
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Anadolu 69. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmaya tutuklu sanık Müge İpekçi, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) bağlandı. Duruşmaya müşteki Esma Demir de katılırken taraf avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık İpekçi savunmasında kendisinin de 5 yıl boyunca hemşire olarak çalıştığını belirterek "Çalıştığım sürede değil doktora saldırmak doktorlara saygısızlık dahi yapmadım. Yaptığım hatanın farkındayım sizlerin huzurunda doktordan özür diliyorum. Çok pişmanım bunu belirtmek istiyorum özellikle" dedi.

Pendik'te acil serviste doktora saldırı

Alkollü olduğunu öne sürdü

Olay sırasında çok fazla alkollü olduğunu öne süren sanık İpekçi, "Zaten olaya ilişkin çok fazla bir şey hatırlamıyorum. O gün anksiyete krizine de girmiştim. Hiçbir şeyi kasten ve bilinçli olarak yapmadım. Saldırdığımı hatırlamıyorum. Polislerin beni hastaneye götürdüğünü hastanede neler olduğuna ilişkin şu an gözümün önüne gelen bir şey yoktur. Sizin kararlarınıza saygı duyuyorum ve beraatime karar verilmesini talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanlığı avukatı Gülşah Mutlu "Olay nedeniyle Sağlık Bakanlığı da zarar görmüştür" diyerek Sağlık Bakanlığı’nın davaya katılmasını talep etti. Mahkeme Bakanlığın katılma talebini kabul etti.

Pendik'te doktora saldıran zanlı tutuklandı: Ben de hemşireyim diyerek kendini savundu

Saçlarımı eline doladı ve beni yere çekmeye çalıştı

Müşteki Esma Demir ise olay günü sanığın adli muayene için hastaneye getirildiğini, sanığın hastanede anksiyete nöbeti geçirdiğini anlatarak "Kendisini sedyeden atmaya dahi çalıştı. Doktorla birlikte muayene odasına götürdüm. Sanık orada kendisinin eski hemşire ve anksiyete hastalığı olduğunu beyan etti. Biz tomografiyi uygun gördük hareket etmemesi gerektiği için serumuna sakinleştirici ilaç katmaya karar verdik. Kendisi de muayene esnasında sakinleştirici ilaç vermemizi talep etmişti. Sonrasında kendisini müşahede alanına aldık. Damar yolu açılırken kendisini sakinleştirmeye çalışıyorduk" şeklinde konuştu.

Müşahede alanından çıktıktan sonra sanığın damar yolunu söktüğünü, bu nedenle kanama başladığını kaydeden Doktor Demir, tekrar yanına geçerek pansuman yaptığını ve yarasını kapattığını söyledi. Demir, şöyle devam etti: 

"Tekrar çıktım hemen sonrasında sanık az önce yaptığım pansumanı da söktü. Devamında ben kendisiyle iletişim kurmadım. Kamera kayıtlarında olduğu gibi hemşirelerle konuşurken arkamdan gelip saçlarıma yapıştı. Saçlarımı eline doladı ve beni yere çekmeye çalıştı. İki polis ve doktor arkadaşım araya girdiler, 3 erkek 30-40 saniye boyunca beni kurtaramadılar. Sonrasında araya girenlerin yardımıyla beni sanıktan kurtardılar. Benim ona herhangi bir sözel ya da fiziksel eylemim olmadı. Şikayetçiyim"

Esra Demir’in ve Sağlık Bakanlığı’nın avukatı sanığın kamu görevi yapan Doktor Esma Demir’e görevi nedeniyle saldırdığını belirterek en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı müvekkilinin anksiyete hastası olduğunu kaydederek "Müvekkil 6 yıldır sağlık çalışanı adli sicilinden de görüleceği üzere ne bir doktor ne de bir başka kişiye karşı suç işlemiştir" diyerek müvekkilinin beraat etmesini istedi.

Son sözü sorulan sanık Müge İpekçi "Çok pişman olduğumu söylemek istiyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı kasten basit yaralama" suçundan takdiri indirim uygulamadan 1 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da karar veren mahkeme, sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliyesine hükmetti.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede müşteki Esma Demir’in Pendik Devlet Hastanesi’nde pratisyen hekim olarak görev yaptığı, sanık Müge İpekçi’nin de 17 Kasım 2021 gece 04.30 sıralarında adli rapor almak için polis eşliğinde hastaneye getirildiği anlatıldı.

Alkollü olduğu belirtilen sanık Müge İpekçi’nin kolundaki damar yolunu çıkartarak görevli olan müşteki Doktor Esma Demir’e arkadan saldırdığı ve saçını eline dolayarak yaklaşık 40 saniye boyunca çektiği ifade ediliyor.

İddianamede sanık İpekçi’nin "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı kasten basit yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

Anahtar Kelimeler:

pendik devlet hastanesi acil servis doktor esma demir karar

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
22
1) Dr. Yüksel (Emekli)
04.01.2022 17:06:45
Sonuç. Her kez birdefaya mahsuz şiddet uygulayabilir. Kanaatimce ceza almamış. Hangi kurumda olursa olsun çalışana saldırı kuruma saldırı olarak değerlendirilmeli ve ertelenmemeli.
People
16
2) dt (dt)
04.01.2022 14:10:53
ne yapıyoruz şimdi?
1 bardak soğuk su mu içiyoruz.????????????????????
bu tipler hapis yatmadığı sürece, şiddet artacak;canı sıkılan bağıracak, kıracak dökecek,dövecek
ve hepsi yanına kar kalacak.
nafile nafile.........nafile..


İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.