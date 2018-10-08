Acil serviste doktora saldırı: Kamu Sağlık-Sen acilen cezalandırma talep etti

Karataş, yaptığı yazılı açıklamada, şifa veren ellerin hasta ve hasta yakınları tarafından şiddet görmesinin kendilerini derinden üzdüğünü belirtti.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının giderek artmasının endişe verici olduğuna işaret eden Karataş, şunları kaydetti:

"Son olarak Fırat Üniversitesi Hastanesi acil servisinde görevli Çağrı Bozdemir şiddete maruz kalmıştır. Bozdemir'e uygulanan şiddeti kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Adli makamlardan saldırıda bulunanların acilen cezalandırılmasını talep ediyoruz. Sağlıkta şiddetin önüne geçmek adına daha kalıcı ve caydırıcı önlemler alınması gerekir. Zor şartlar altında görev yapan sağlık çalışanlarının bir de şiddet endişesiyle çalışmaları, hayatlarını da olumsuz etkiliyor. Çalışanlara şiddet uygulayanların sağlık giderlerinin SGK tarafından karşılanmaması, özellikle fiziki şiddet uygulayanların tutuklu yargılanması ve ağır hapis cezaları verilmesi dahil her türlü önlem gözden geçirilmeli ve bir an önce tedbir alınmalıdır."