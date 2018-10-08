SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Acil serviste doktora saldırı: Kamu Sağlık-Sen acilen cezalandırma talep etti
Kamu Sağlık-Sen Genel Başkanı Ümit Karataş, Fırat Üniversitesi Hastanesi acil servisinde görevli doktor Çağrı Bozdemir'e hasta ile hasta yakınları tarafından gerçekleştirilen saldırıyı kınadığını bildirdi.
Acil serviste doktora saldırı: Kamu Sağlık-Sen acilen cezalandırma talep etti
08 Ekim 2018 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Karataş, yaptığı yazılı açıklamada, şifa veren ellerin hasta ve hasta yakınları tarafından şiddet görmesinin kendilerini derinden üzdüğünü belirtti.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının giderek artmasının endişe verici olduğuna işaret eden Karataş, şunları kaydetti:

"Son olarak Fırat Üniversitesi Hastanesi acil servisinde görevli Çağrı Bozdemir şiddete maruz kalmıştır. Bozdemir'e uygulanan şiddeti kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Adli makamlardan saldırıda bulunanların acilen cezalandırılmasını talep ediyoruz. Sağlıkta şiddetin önüne geçmek adına daha kalıcı ve caydırıcı önlemler alınması gerekir. Zor şartlar altında görev yapan sağlık çalışanlarının bir de şiddet endişesiyle çalışmaları, hayatlarını da olumsuz etkiliyor. Çalışanlara şiddet uygulayanların sağlık giderlerinin SGK tarafından karşılanmaması, özellikle fiziki şiddet uygulayanların tutuklu yargılanması ve ağır hapis cezaları verilmesi dahil her türlü önlem gözden geçirilmeli ve bir an önce tedbir alınmalıdır." 

Anahtar Kelimeler:

cagri bozdemir saglikta siddet saglik calisani firat universitesi hastanesi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
24
1) Halit (Hekim)
08.10.2018 16:46:53
Muhteşem bir uygulama bulmuşsunuz Özlem Hanım, hem yeni bir iş kapısı olmuş yanınızdaki için..
People
70
2) Özlem (Sağlık)
08.10.2018 15:10:47
Kendime 1 koruma tuttum, 2 haftadır çalışıyor, 2 olayı bertaraf etti, saldıracak olan 3 kişiyi aynı anda üzüm pekmezine çevirdi, çok memnunum, hasta yakınlarından artık tek bir çıt çıkmıyor.. Polikliniğin önünü görseniz herkes sırasında, ses çıt yok...
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
sağlık politika kurulu Cumhurbaşkanlığıtükenmişlik sendromu kaygı bozukluğu stres genel sağlık sigortası
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.