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Acil serviste hekime saldırmıştı: Sosyal medyadaki tepkilerin ardından gözaltına alındı
Antalya'da Uzm. Dr. Gaye Atak’ı hastane acil servisinde görevi başında darbettiği ileri sürülen Gülseren Ş. gözaltına alındı.
Acil serviste hekime saldırmıştı: Sosyal medyadaki tepkilerin ardından gözaltına alındı
02 Mart 2022 09:51 - DHA Aslı DURAN
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Kepez Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görevli Uzm. Dr. Gaye Atak, muayeneye gelen Gülseren Ş. tarafından saçından çekilip yere yatırıldıktan sonra darbedildiğini iddia etti. Sağ eli, sol omzu, sol göz çukuru altı ve saç derisinde ciddi ağrılar olduğunu aktaran Uzm. Dr. Gaye Atak, sosyal medya hesabından olayla ilgili açıklama yaptı.

Şiddet haberleri art arda geliyor! Biri Bursa biri Antalya'dan

Twitter'daki paylaşımında Uzm. Dr. Gaye Atak, "Merhaba, ben Uzm. Dr. Gaye Atak. Bugün yardımınıza ihtiyacım var çünkü adaletin işleyişinden emin değilim. Acil serviste daha önce 3 kere gelmesine rağmen yatırmadıkları için, daha muayene başlangıcında darbedildim. Size ihtiyacım var" dedi.

"Yere yatırılıp darbedildim"

Gaye Atak, "İlgili şahıs tarafından acil yeşil alanda, henüz abeslang (tahta dil basacağı) ağzında iken, ‘Aa der misiniz’ dememle bir yere yatırılıp darbedildim. Hastane polisi, beyaz kod vermeme rağmen, hastanede ifade vermek için bile bir ayrıcalığım olmadığını belirtti" dedi.

Konuya ilişkin Antalya Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Şüpheli şahıs hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmaya başlanmış, gözaltı kararı verilmiş ve şüpheli emniyet güçleri tarafından gözaltına alınmıştır. Soruşturmaya devam edilmektedir" denildi.

Anahtar Kelimeler:

uzm dr gaye atak antalya kepez devlet hastanesi acil servis sosyal medya

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People
1
1) Akademisyen (Uzman)
02.03.2022 15:01:52
sürekli sadece şiddet haberleri yapılıyor. Ama lütfen sizde bu yanılgıya düşmeyin düşürmeyin.asıl can alıcı soruna ses olun kulak verin.

Bizim can alıcı sorunumuz şiddet değil MALPRAKTİS YASASIDIR

Arkadaşlar bu algı operasyonuna alet olmayın, bizim ana sorunumuz şiddet değil, lütfen yapmayın etmeyin, bizim can alıcı sorunumuz şiddet değil, malpraktis yasasıdır. Devlet büyüklerine sesleniyorum lütfen malpraktis yasasını halledin.
Devletin bir doktora ölene kadar verdiği toplam paradan daha fazlası sadece 1 hastadan tazminat olarak isteniyor ve alınıyor. Oturun hesaplayın ben hesaplarım. Bakım sadece bir hastadan istenen tazminat 4-7 milyonu buluyor ki bir doktor günde 100 tane hasta bakıyor 4-5 ameliyat yapıyor. Ya bu kabül edilebilir mi ? Şiddet ücret ve diğer sorunlar hallolsa ne olur malpraktis yasası hallolmazsa. Çocuklarımıza 4-5 milyon TL lik tazminat kaynaklı miraslar mı bırakacaz ?
Sağlık ve Adalet bakanlıklarından talebimdir. Aynen hakim ve savcıları verdikleri kararlardan dolayı devlet koruması altına aldığınız gibi Doktor ları da devlet güvencesine ivedilikle alınız. Özellikle malpraktis yasasını bir an önce çıkarınız. Özel ve kamu hiçbir doktora karşı dava açılamazsın isteyen devlete karşı açsın , hakim ve savcılarda olduğu gibi. Hatta sonuçlanmamış geçmişte açılan ve de devam eden davaları da kapsasın lütfen. Bu meslek başka türlü kurtulmaz. Ama bir an önce bu yasayı çıkarınız lütfen. Herkes yurtdışına kaçıyor işi bırakıyor erken emekli oluyor. Yapmayın etmeyin elinizi çabuk tutun lütfen.
Bizim şiddet ten daha önemli ve can alıcı sorunumuz var oda malpraktis yasasıdır. Malpraktis yasası ile beraber şiddet yasası da revize edilir. Malpraktis ten kaynaklı tazminatlar hayatın normal akışına aykırı, lütfen bir an önce bu malpraktis yasasını çıkarınız.
Hekimliğin sadece şiddet ücret gibi sorunlarını gündemde tutup asıl can alıcı sorunu olan malpraktis yasasını gündem yapmamak kabül edilemez, hekimler bu ülkenin en parlak beyinleridir lütfen yapmayın bari siz yapmayın asıl ve can alıcı sorunumuzun yeteri kadar gündeme getirilmemesine sessiz kalmayın alette olmayın.
Bu haberler sadece şiddeti teşvik ediyor.
Sadece şiddet gündem yapılırsa hükümette Kamuoyuda sadece şiddet sorunumuz varmış gibi algılar yorum yapar.
People
0
2) Yaşar Bülent (Doktor)
02.03.2022 14:49:34
Emniyet kuvvetlerimiz sağlık personeline şiddet konusunda yeterli eğitime sahip değil.Öncelikle devlet memuru olan birinin görev yerini ifade için terketmesi istenemez.Benzer bir durum benim başıma geldi, polisler ifademi hastanede aldılar.Beyaz kod süreci devam etti, dava açıldı ve şahıs ceza aldı.Zaten olması gereken bu,saldıran suçsuz olduğunu kendi ispatlamalı, sağlık pesoneline tekrar tekrar başvurulmamalı...Ancak davayı takip etmekte yarar var çünkü SB avukatları bazen yeterince müdafa edemiyorlar, mesela benim davamda görev başındaki memur olmama rağmen cezada arttıma yapılmadı,bende fazla uğraşmamak için itiraz etmedim
People
8
3) Şahatayi Şahin (beyin cerrahi uzmanı)
02.03.2022 14:19:46
Sosyal Medyanın gücü ve yargının durumu....
People
20
4) Lokman hekim (uzman doktor)
02.03.2022 11:48:47
Türkiye'de hak hukuk , gakkkkk guguk !!!
People
19
5) sağlıkta (şiddet)
02.03.2022 11:18:15
Noolcak bu işin sonu, nereye varacak, kim çözecek, sosyal medya mı ?
People
21
6) Ahmet (Emekli)
02.03.2022 11:12:15
Ülkemizde yargının durumu içler acısı. Sosyal medya olmasa görevlerini yapmayacaklar demek ki..
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