Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Acil serviste polise kafa tutan o iki maganda gözaltına alındı
Balıkesir'de acil serviste polise kafa tutan magandalar gözaltına alındı
Acil serviste polise kafa tutan o iki maganda gözaltına alındı
27 Eylül 2019 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

BALIKESİR-Sosyal medyada dün paylaşılan ve büyük tepki çeken görüntülerde, iki şahıs polislerle tartışıyordu. Polislere ‘kafa tutan’ iki şahıs, daha sonra hastane acil servisi olduğu anlaşılan yerden ayrılıyordu. Konuyla ilgili olarak harekete geçen Balıkesir Emniyet Müdürlüğü iki şahsı gözaltına aldı.

 

Görüntüleri paylaşan sosyal medya kullanıcısı, olayın 24 Eylül'de Balıkesir merkezde yaşandığını, şahısların 'biz buranın abisiyiz, kaçarsan sıkarım' diyerek ağabeyini öldüresiye darp ettiklerini ve yaraladıklarını duyurmuştu.

Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

.

Anahtar Kelimeler:

balikesir acil servis

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Sağlık Bakanlığı aşı soğuk depo dang humması Pakistan İstanbul Üniversitesi İstanbul depremi oturma eylemi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Seda Durmaz anestezist Sağlık Bakanlığı Semih Korkut Nebraska-Lincoln Üniversitesi Kevin Smith kardiyoloji Cevdet Erdöl Yükseköğretim Kurulu Ar-Ge YÖK Tekirdağ Şehir Hastanesi Sağlık Bakanlığı Namık Kemal Üniversitesi balikesir acil servis veteriner hekim veteriner sağlık teknikeri ameliyat medikal malzeme Balcalı Hastanesi hasta lifti Berko İlaç Semra Çetinkaya sağlık bakanlığı zorunlu hizmet
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
27/09-28/09 1. Marmara Radyasyon Onkolojisi Günleri RADYOLOJİ İSTA
24/09-28/09 28. Ulusal Dermatoloji Kongresi DERMATOLOJİ ANTA
27/09-28/09 TUSYAD 9. Bahar Toplantısı DİĞER İSTA
26/09-29/09 6. KBB de Dört Mevsim Kongresi KULAK-BUR... NEVŞ
26/09-29/09 Uluslar arası Anne ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi KADIN... İZMİ
02/10-05/10 1. Ulusal Çocuk ve Ergen Diyabet Sempozyumu ENDOKRİNO... ANKA
04/10-05/10 4. Multipl Sklerozda Fizyoterapi ve Nörorehabilitasyon Sempozyumu FİZİKSEL... KÜTA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.