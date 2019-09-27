Acil serviste polise kafa tutan o iki maganda gözaltına alındı

BALIKESİR-Sosyal medyada dün paylaşılan ve büyük tepki çeken görüntülerde, iki şahıs polislerle tartışıyordu. Polislere ‘kafa tutan’ iki şahıs, daha sonra hastane acil servisi olduğu anlaşılan yerden ayrılıyordu. Konuyla ilgili olarak harekete geçen Balıkesir Emniyet Müdürlüğü iki şahsı gözaltına aldı.
Görüntüleri paylaşan sosyal medya kullanıcısı, olayın 24 Eylül'de Balıkesir merkezde yaşandığını, şahısların 'biz buranın abisiyiz, kaçarsan sıkarım' diyerek ağabeyini öldüresiye darp ettiklerini ve yaraladıklarını duyurmuştu.
Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.
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|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|27/09-28/09
|1. Marmara Radyasyon Onkolojisi Günleri
|RADYOLOJİ
|İSTA
|24/09-28/09
|28. Ulusal Dermatoloji Kongresi
|DERMATOLOJİ
|ANTA
|27/09-28/09
|TUSYAD 9. Bahar Toplantısı
|DİĞER
|İSTA
|26/09-29/09
|6. KBB de Dört Mevsim Kongresi
|KULAK-BUR...
|NEVŞ
|26/09-29/09
|Uluslar arası Anne ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi
|KADIN...
|İZMİ
|02/10-05/10
|1. Ulusal Çocuk ve Ergen Diyabet Sempozyumu
|ENDOKRİNO...
|ANKA
|04/10-05/10
|4. Multipl Sklerozda Fizyoterapi ve Nörorehabilitasyon Sempozyumu
|FİZİKSEL...
|KÜTA