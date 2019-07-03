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Acil servisteki hasta, hemşireyi 'çok ağrıdı' diyerek darbetti
Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde tedavi gören hastanın erkek hemşireyi darbettiği öne sürüldü
Acil servisteki hasta, hemşireyi 'çok ağrıdı' diyerek darbetti
03 Temmuz 2019 - AA
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Acil serviste tedavi gören bir hasta ile serviste görevli hemşire Ertan Sağlam arasında tartışma çıktı. Koluna damar yolu açılarak serum takılan hasta, çok ağrı hissettiğini ileri sürerek Sağlam'a tepki gösterdi.

İkili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine hastanın, hemşire Sağlam'ı darbettiği öne sürüldü. Kavga sırasında acil servisteki EKG cihazı da zarar gördü. Sağlam, rapor alarak hastane polisine şikayette bulundu.

Kırşehir Sağlık Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, erkek hemşirenin darbedilmesi kınandı.

Kırşehir Sağlık Çalışanları Derneği Başkanı Yasin Yavuz da şiddete maruz kalan hemşire Ertan Sağlam'a geçmiş olsun dileklerini ileterek, olayı kınadıklarını belirtti.

Anahtar Kelimeler:

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People
3
1) sağlıkta (şiddet)
03.07.2019 14:56:18
Sağlık magandasavar tedbirler :
1. Hemen içeri
a) Akli dengesi yerindeyse kodese
b) Akli dengesi yerinde değilse kapalı psikiyatri servisi ya da akıl hastanesine, akıllanıncaya kadar, öyle sakinleştirip salıvermek yok.
2. SGK iptal edilecek (uyguladığı şiddetin miktarıyla orantılı olarak).
3. Sağlık kuruluşlarında vatandaşın yoğun olduğu ortamlarda yine uyguladığı şiddetin miktarıyla orantılı olarak hasta yakınlarına bilgi verme, onları sakinleştirme, sağlıkçaya karşı olan saldırılarda araya girme, engelleme gibi görevler.

Başka tedbir aklına gelen varsa yazabilir
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