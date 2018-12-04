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Acil tıp teknisyeninin mucize kurtuluşu: -10 derecede 16 saatten sonra sağ
Niğde’de onlarca dağcıya mezar olan Demirkazık Zirvesi’nde önceki gece yine çığ düştü. Acil tıp teknisyeni Hilal İşcan, -10 derecede 16 saat geçirdikten sonra sağ kurtarıldı. Kemal Karakoç’tan ise haber yok
Acil tıp teknisyeninin mucize kurtuluşu: -10 derecede 16 saatten sonra sağ
04 Aralık 2018 - Sabah Hayrettin Yenel
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Profesyonel dağcılar, Hilal İşcan ve Kemal Karakoç, geçtiğimiz pazar günü Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'ndaki Eznevit Zirvesi'ne tırmandı. 2 arkadaş birlikte dönüşe geçti. Saat 17.00 sıralarında üzerlerine çığ düştü. Acil Tıp Teknisyeni olan Hilal İşcan, hemen durumu 112'ye bildirdi. AKUT, AFAD, UMKE ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri seferber oldu. Ancak hava karardığı için bölgeye giden askeri helikopter uçurumda mahsur kalan İşcan'a ulaşamadı. Umutlar sabaha kaldı. Günün ilk ışıklarıyla helikopterli arama yeniden başladı. Saatler 08.50'yi gösterdiğinde Hilal'in yeri tespit edildi. Eksi 10 derece soğukta geceleyen ve 16 saat boyunca kurtarılmayı bekleyen İşcan mucizeyi başardı. Helikopterden sarkıtılan ipe tutunan İşcan, artık hayata da tutunmuştu. Helikoptere alınan genç kadın vakit kaybedilmeden Adana Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Geceyi dağda geçirdiği için aşırı soğukta vücut ısısı düşen ve hipotermiye giren İşcan'a, vücudunun normal ısısına dönmesi için özel tulum giydirilerek, tedaviye alındı. Yaklaşık 8 metrelik kar kütlesinin altında kaldığı tahmin edilen Kemal Karakoç'u arama çalışmalarına ise dün hava kararınca ara verildi. Arama çalışmalarına bugün Erzurum'dan getirilecek dedektörle devam edileceği belirtildi.

'BEKLEMEK ÇOK KÖTÜYDÜ'
Hastanede yaşadıklarını anlatan İşcan, "Gece boyunca orada beklemek çok kötüydü. Çok soğuktu, üşüdüm ancak fazla acı hissetmedim. Arkadaşımın hâlâ orada olması daha kötü bir şey. İnşallah sağ salim çıkar, tek istediğim bu" dedi. Niğde'de acil tıp teknisyeni olan Hilal İşcan'ın tırmanış için sosyal medyadan çağrı yaptığı ve çarşamba gününden beri de Konya'dan gelen Kemal Karakoç'la birlikte kampta olduğu belirlendi.

Anahtar Kelimeler:

nigde hilal iscan demirkazik zirvesi

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