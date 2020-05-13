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Acil ve kronik hastalara 'önlem alarak hastaneye gidebilirsiniz' önerisi
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sönmezoğlu, muayene olmak ya da kontrollerini yaptırmak isteyen hastaların güvenle hastaneye gidebileceğini, burada maske ve eldiven takmanın, hijyen koşullarına uygun hareket etmenin önemli olduğunu belirtti.
Acil ve kronik hastalara 'önlem alarak hastaneye gidebilirsiniz' önerisi
13 Mayıs 2020 10:57 - AA
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Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu, kamuoyunda "yeni normal" olarak tanımlanan döneme adım adım girilen şu günlerde birçok kişinin "hastanelere gitmenin güvenli olup olmadığı" konusunu merak ettiği aktardı. 

Prof. Dr. Sönmezoğlu, "Muayene olmak ya da kontrollerini yaptırmak isteyen hastalar, artık güvenle hastaneye gidebilecek. Burada önemli olan 'yeni normal' anlayışı doğrultusunda maske ve eldiven takmak, hijyen koşullarına uygun hareket etmektir. Gerekli tüm önlemleri nereye gidersek gidelim, sokağa her çıktığımızda almalıyız. Özellikle kalp, mide, bağırsak problemleri gibi ciddi rahatsızlıklar ve kronik hastalıklarla ilgili sorunlarda geç kalmadan hekime başvurulmalı." ifadelerini kullandı.

Farklı sağlık sorunları olan kişiler için hastanelerde özel alanların açıldığına işaret eden Sönmezoğlu, bu noktada akla "Açılan bu alanlar temiz mi?" sorusunun geldiğini kaydetti.

Hastanelerde girişlerin ilk günden itibaren kontrol altına alındığını belirten Sönmezoğlu, şöyle devam etti:

"Her ince detayda dahi, o kadar ayrıntılı önlemler alınıyor ki; kimi zaman hastalar ya da yakınları bunların hepsini fark edemeyebilir. Hastaneye hangi amaçla gelinirse gelinsin, herkes kontrolden geçiriliyor, şikayetleri sorgulanıyor ve triyajı gerçekleştiriliyor. Hastaların girdikleri kapılar, bölümler ayrıştırılmış durumda. Sağlıklı hasta ile koronavirüs şüphesi olan hasta çok net ayırabiliyor. Bununla birlikte hijyen ve temizlik kuralları çok önemli. Hastanelerde düzenli olarak tıbbi hijyen kurallarına uygun temizlik yapılıyor."

"Tedbirlerle hayat normale dönmeye başlayacak"

Prof. Dr. Sönmezoğlu, Kovid-19 salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında seçici sağlık işlemlerinin ertelendiğini fakat izolasyon ve enfeksiyon kontrol önlemlerine dikkat edilerek, kronik hastalığı olan bireylere hizmet sunulmaya devam edildiğini anlattı.

Marttan itibaren hastanelerde alanların sınırlandırıldığını aktaran Sönmezoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Kovid-19 hastalarının bakıldığı yerler ve diğer sağlık sorunlarına sahip olan hastaların tedavi edildiği alanlar birbirinden ayrıştırıldı. Hastaneler, hem hastaya tanı koymak hem de hastanelere gelenleri korumak adına iyi yapılandı. Kovid-19 hastalarının bir bölümü evde tedavi edildi. Bilim Kurulu'nun önerdiği ulusal rehberler bize yol gösterdi. Aldığımız önlemler, ABD ve Avrupa ülkelerinden çok daha iyi noktalarda olmamızı sağladı."

Kovid-19 hastalarının farklı klinik tablolarla gelmeye devam edeceğine işaret eden Sönmezoğlu, "O yüzden kapı triyajı ve her çalışanın maske kullanımı, tüm hastanelerde devam edecek. Tam olarak eski düzen olmayacak ama tedbirlerle hayat normale dönmeye başlayacak. Sağlık Bakanlığına bağlı kamu hastaneleri de dahil olmak üzere artık tüm hastaneler online işlemlere başlıyor. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde birçok değişime hazırlıklı olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:

yeni normal kovid-19 acil hastalar

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