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Acılar hala tazeyken bir yenisi daha...Profesör doktoru hasta yakınları darp etti!
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, yakınlarını kaybettikleri için yüksek sesle ağıt yakanları uyaran doktoru darbettiği öne sürülen kişiler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Acılar hala tazeyken bir yenisi daha...Profesör doktoru hasta yakınları darp etti!
04 Ekim 2018 - DHA
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Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği İdari Sorumlusu Prof. Dr. Arif Serhan Cevrioğlu, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, saat 08.50 sıralarında hastaneye girerken, giriş kapısı dışında yakınını kaybettiği için ağıt yakan iki kadını ve yanındaki kişiyi kendini tanıtarak uyardığını belirtti.

Cevrioğlu, uyardığı hasta yakınları tarafından darbedildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Kendimi hasta yakınlarına tanıttıktan sonra 'Başınız sağolsun, acınızı anlıyorum. Ancak burası hastası ameliyatta veya yoğun bakımda olan çok sayıda hasta yakınının bekleme alanıdır.' deyip sonra kadınların yakınındaki kişiye 'Beyefendi, hanımları buradan uzaklaştırabilir misiniz? Burası çok hassas bir yerdir.' dedikten sonra hastaneye doğru yürürken, ölenin yakınları tarafından 'Burada da ağlayamayacak mıyız be' söylemleriyle 8-10 hasta yakınınca araya alınarak topluca linç girişimine maruz kaldım. Bu sırada 'Ben doktorum, yanlış anladınız.' dememe rağmen, ölen hasta yakınlarının saldırısı devam etmiştir." 

Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle grubun elinden kurtulan Cevrioğlu'nun, hastanenin içine kaçarak kurtulduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden kişinin, ateşli silah yaralanması nedeniyle ameliyata alındıktan sonra 26 gündür yoğun bakımda tedavi gören erkek hasta olduğu bildirildi.

İl Sağlık Müdürü Öğütlü saldırıyı kınadı 

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü de yaptığı yazılı açıklamada, Prof. Dr. Arif Serhan Cevrioğlu'na yapılan saldırıyı kınadı.

Sebebi ne olursa olsun şiddet olaylarını kabul etmenin mümkün olmadığını vurgulayan Öğütlü, Cevrioğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletti.

Öğütlü, olay sırasında yaralanan Cevrioğlu'nun tıbbi müdahalesi yapılarak, saldırganlarla ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu aktararak, "Dün de yine SAÜEAH Beyin Cerrahi Servisi'nde görevli bir hemşire arkadaşımıza başka hasta yakınları tarafından bir saldırı oldu. Her koşulda işini yaparak sağlık hizmeti sunma mücadelesi veren sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti kınıyor, İl Sağlık Müdürlüğü olarak şiddet olaylarının takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz. Her iki sağlık çalışanımıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum." ifadelerini kullandı. 

Doktorun darbedilme anı güvenlik kameralarına yansıdı 
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu da Prof. Dr. Arif Serhan Cevrioğlu'nu hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bu arada Cevrioğlu'nun darbedilme anı, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

 

 

 

Anahtar Kelimeler:

doktora saldiri hekim siddet prof dr arif serhan cevrioglu

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12
1) Yusuf yakup (Sağlıkcı)
04.10.2018 16:39:09
Geçmiş olsun. Doktoru bey gayet hoş anlaşılır ve güven veren üslupla uyarmis, sonucun böyle olmasi üzücü. O hastane sadece bir hastaya hizmet vermiyor ki. Hastalar dışında sağlık personelleri için daha da zor sürekli acılara hüzünlere ortak olmak ve işini yerine getirmek.
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8
2) Dr.Cevdett (Cerrah)
04.10.2018 13:49:44
Bu saldırıların bitmesinin tek yolu Cumhurbaşkanımızın vatandaşımızı ısrarla sağlık personeline karşı saygılı olmaya çağırmasıdır. Başkanımız, ''Sağlık personeline el uzatanın alnını karışlarım'' ya da ''sağlıkçıya uzanan eli kırarım'' demedikçe bu saldırılar bitmez.
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43
3) A (İ)
04.10.2018 13:23:51
Doktorlar artık silahlanmaya başladı. Daha neyi bekliyorsunuz ey yetkililer önlem almak için? Kaç doktor daha ölmeli? Kaç doktor daha yaralanmalı önlem ve caydırıcı tedbir için? YETER ARTIK YETEEEEEEERRRR
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