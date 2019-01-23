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'Acile gidenlerin yüzde 70'i birinci basamakta tedavi edilebilecek hastalar'
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Seçil Günher Arıca, "Acil servise başvuru yapan hastaların sağlık problemlerinin yüzde 70'i, birinci basamakta teşhis ve tedavisi yapılabilecek hastalıklardır." dedi.
'Acile gidenlerin yüzde 70'i birinci basamakta tedavi edilebilecek hastalar'
23 Ocak 2019 - AA
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Arıca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, acil servislerin "acil" durumda olan hastalara daha iyi koşullarda hizmet verebilmesi için bazı önlemler alınması gerektiğini belirtti. 

Aile hekimliğinde sevk sistemine geçilmesi gerektiğini söyleyen Arıca, ayrıca birinci basamağın güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi. 

 

Arıca, aile hekimliği uzmanı olmanın özendirilmesinin önemine değinerek, şöyle devam etti: 

"Türkiye'nin sağlık istatistikleri, her yıl Sağlık Bakanlığımızca yayımlanmaktadır. Hekimlere müracaat sayılarının belirlendiği istatistikte, yüzde 33'lük kesimin birinci basamağa, yüzde 77'sinin ise ikinci ve üçüncü basamağa başvuru yaptığı belirlendi. Kamu hastanelerinin branşlara göre hasta sayılarına bakıldığında, her 4 hastadan biri acile başvuru yapıyor. Yine dünyada acillere başvuru oranlarına bakıldığında Türkiye, nüfusundan fazla sayıda acile başvuru sayısı olan tek ülkedir. Acil sağlık hizmetlerindeki yığılma, gerçek acillerin saatlerce sıra beklemesine, malpraktislere, sağlık personelinde tükenmişliğe ve sağlıkta şiddete neden olmaktadır. Acil serviste çalışan hekimler, hasta yoğunluğu nedeniyle her bir hasta başına anamnez (hasta öyküsü) ve fiziki muayene için yeterince vakit ayıramamaktadır. Hekimler malpraktisten (hekim hatası) kaçınmak için fazla sayıda görüntüleme ve laboratuvar tahlili istemektedir. Bu da ülkemiz ekonomisine bir yük olarak geri dönmektedir. Acil servise başvuru yapan hastaların başvuru nedeni olan sağlık problemlerinin yüzde 70'i birinci basamakta teşhis ve tedavisi yapılabilecek hastalıklardır."

"Aile hekimliği uygulamasında sevk sistemine geçilmeli"

Prof. Dr. Seçil Günher Arıca, konuya ilişkin anabilim dallarınca bir çalışma yapıldığını ifade ederek, acil servis yeşil alana başvuru yapan hastaların, aile hekimine başvuru yapmak yerine, neden sağlık problemlerine merkezi hastanelerin acillerinde çözüm aradıkları sorusunu irdelediklerini aktardı.

Arıca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Konuyla ilgili olarak anabilim dalımızda yapılan bir çalışmada, acil servis yeşil alana başvuru yapan hastaların, mevcut hastalıkları için öncesinde aile hekimlerine başvurmama gerekçelerini sorguladık. Katılımcıların çoğunluğu, aile sağlığı merkezlerinin teknik donanım açısından yetersiz olduğunu, uzman hekime muayene olmak istediklerini, gün içinde çalıştıkları ve muayene katkı payını ödemek istemedikleri için acile başvuru yaptıklarını ifade etti. Acil servislerin acil durumda olan hastalara daha iyi koşullarda hizmet verebilmesi için çözüm, aile hekimliği uygulamasında sevk sistemine geçilmeli, birinci basamak güçlendirilmeli, aile hekimliği uzmanı olmak özendirilmeli, hizmet içi eğitimler ve periyodik olarak tekrarlayan hizmet içi sınavlarla pratisyen hekimler, uygulamada aile hekimi olarak çalışabilmelidir. Aile hekimini bilmeyen ve hiç başvuru yapmayan hastalar için yılda en az bir kez aile hekimine başvuru yapılması zorunlu hale getirilmelidir. Aile hekimi, Hollanda ve Kanada aile hekimliği uygulamasında da olduğu gibi kamu hastanelerindeki branş hekimleri ile sözleşme yapabilmeli ve koordineli olarak çalışabilmelidir." 

Hasta hakkında e-Nabız üzerinden yazılı sevk, konsültasyonlar ve konsültan hekimlerden yazılı geri dönüşler yapılarak bilgi alışverişi yapılması ve hastaların takipleri ile sağlık kayıtlarının böylece entegre edilmesi gerektiğine dikkati çeken Arıca, "Belli başlı hekimlerle sürekli birlikte çalışıldığında hastaların takip kalitesi artacak, mükerrer tetkikler ve tedavilerin önüne geçilip sağlık kaynaklarının korunması sağlanacaktır. Acil servise başvuran ve aciliyeti olmayan ayaktan taburcu olan tüm hastalardan muayene katkı payı alınmalıdır. Sonuç olarak, aile hekimliğinin güçlendirilmesi, sağlık sistemimizin iyiye gitmesi için bir zorunluluktur." ifadelerini kullandı. 

 

Acil servislerde yoğunluğu azaltacak araştırma: Yüksek Eğitimli Uzman Hemşire formülü 

 

Anahtar Kelimeler:

aile hekimligi acil servis secil gunher arica birinci basamak

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People
3
1) uzman (tbb)
23.01.2019 13:21:31
sağlıkta şiddete çözüm istiyoruz
People
4
2) dr (dr)
23.01.2019 12:32:18
İpini koparan, kafaya takan, canı sıkılan acilde... Ölçü çoktaan kaçtı. Eleme, süzme şart. Planı buna göre yapmak lazım. Nereden süzecen, eliyecen ? Tabii ki 1. basamaktan. Binlerce insanı , ki bunların büyük bir kısmının acil olmadığını biliyoruz, can pazarının olduğu, hayatların pamuk ipliğine bağlı koptu kopacak haldeki bir ortama yığmak hem yanlış hem de günah, vebali var... Aile hekimi, 1. basamak resmi olarak sevketmedikçe, ya da ambulans getirmedikçe acile elini kolunu sallayarak gelinmeyecek. Aynı kural 3. basamak için de geçerli. Doktor sevkedecek, ama mutlaka doktor; öyle isteğe,keyfe keder çarşı pazar , AVM gezer gibi fellik fellik hastane hastane dolaşılmayacak. Güme gidenler, gerçek aciller ve kritik hastalar. Kalabalıkları çekeceksin acilden, ayıklamayı başka yerde yapmak üzere. Prof. Dr. Arıca 'nın belirttiği gibi acil olmıyanlardan da artık katkı payı, ücret, meşguliyet ve çevreye verdiği rahatsızlıktan dolayı bişeyler alınacak...Kuralları koyar, tavizsiz , net bir şekilde uygular ve ama tabii ki denetlersen vatandaşımızın büyük bir çoğunluğu süratle uyum gösterir. Göstermiyenleri de ayıklarsın olur biter...
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