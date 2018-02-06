SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Acillerdeki bekleme süresi kısaldı
Sağlık Bakanlığının, yoğunluğu ortadan kaldırmak için acillerde saat 23.00'e kadar poliklinik hizmeti verilmesini düzenlemesi, hastaların bekleme süresinin kısalmasını sağladı
Acillerdeki bekleme süresi kısaldı
06 Şubat 2018 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Sağlık Bakanlığının düzenlemesiyle, acillerde bazı uzman doktorların, 16.00-23.00'te çalışmasını öngören yeni genelgeyle özellikle 20.00-23.00'te oluşan yoğunluğun önlenmesi amaçlanıyor. 

Yeni uygulama hakkında AA muhabirine bilgi veren Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Emin Güneş, kendileri gibi başvuru sayısı bini geçen hastanelerin acillerinde aşırı yoğunluk oluştuğunu, bunun da hastaların uzun süre beklemesine yol açtığını söyledi.

Hastaların bekleme süresi 7 dakikaya indi

Güneş, bu durumun da hasta şikayetlerine neden olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Uygulamanın amacı bu şikayetleri ortadan kaldırmak. Acillere uzatılmış vardiya sistemi getirildi. Acilde, yeşil, sarı ve kırmızı olmak üzere 3 alan var. Kırmızı alan daha çok, travma hastaları, ateşli silahlı yaralamaları, kesici delici alet yaralamaları, düşmeler, trafik kazası gibi acil olan hastalar. Bunlar için zaten sıfır bekleme süresi ile hizmet veriliyor ve ayrı bir giriş var. Hatta bu hastaların kayıtları bile gittiği odada yapılır. Bunlarda bekleme süresi yok. Diğer yeşil ve sarı alanlar asıl bizim yoğun olduğumuz alanlardır. Bu alanlarda Sağlık Bakanlığımızın talimatıyla yeni dönem başladı.Yeşil alandaki hastalar daha çok poliklinik düzeyde hizmet alması gereken, poliklinik düzeyinde tedavisi devam edebilecek hastalardır. Acile gelen hastalarımızda sıralamaya koyduğumuz da yaklaşık bunların yüzde 70-80'i yeşil alan dediğimiz bu hastalardan oluşuyor. Bu da büyük bir birikme sebep oluyordu. Yeni düzenlemeyle yeşil alandaki birikmeyi azaltıp, Uzamış Vardiya Poliklinikleri dediğimiz yeşil alana yönlendireceğiz. Yeşil 2 alan dediğimiz bu alanda 7/24 hizmet veremeye devam edeceğiz."

Vatandaşın da uygulamadan çok memnun olduğunu aktaran Güneş, "Hastalar için bekleme bizim hastanemizde 32 dakika civarındaydı şuan itibarıyla 12 hatta 7 dakikaya inmiş vaziyette. Bu durum aynı zamanda hasta üzerinde stresi de yok ediyor. Bu şekilde dünya standartlarını yakalamış olduk." dedi.

Güneş, uygulamanın Türkiye genelinde yaklaşık 60 hastanede hayata geçirildiğini, özellikle acillerde yoğunluk yaşanan hastanelerin seçildiğini kaydetti.

"15 yıl önce hastanelerin durumu çok kötüydü"

Acile gelen hasta yakını Şehri Alparslan ise sinüzit nedeniyle baş ağrısı yaşayan oğlunu hastaneyi getirdiğini ifade ederek, şunları anlattı:

"Üç gün önce de acile gelmiştik. Bugün ateşi düşmeyince yine geldik. Acile gelirken çok kalabalık olacağını tahmin etmiştim ama şu an bu sakinliği görünce çok mutlu oldum. Evde kronik rahatsızlığı olan bir çocuğumu bıraktım. O yüzden bir an önce işimi bitirip gitmem lazım. Bu uygulama ile artık acillerde uzun süre beklemek zorunda değiliz. Hasta oğlum nedeniyle çok hastane gördüm. 15 yıl önce hastanelerin durumu çok kötüydü. Çok eziyetler çektim. Sabah 5'te giderdim ya sıra numarası alır ya alamazdım ama şimdi randevu alıp gidiyoruz. Beklemeden muayene oluyoruz. Artık ilaçlarım evime gönderiliyor."

Anahtar Kelimeler:

acil servis hastane

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
2
1) DrMert (Dr)
06.02.2018 15:22:03
Hekimi personeli bitirin, yiyin ona da hizmet deyin. Yakında hastanede yatacak doktorlar.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
yardımcı doçenlik maaş maaş artışışehir hastanesi Mersin EAHbeyin loş ışıkhastane saldırıAIDS HIV Hindistanacil servis hastaneTTB Recep Tayyip Erdoğangöz kanseri kanser riskidepresyon iklim değişikliğigluten etiketlemeimmünoterapi kanser tedaviilk yardım erkek hemşirettb ttb merkez konseyi
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
08.01-07.02SATILIK POLİKLİNİK hissesi & tamamiDiğer
07.01-06.02Kadın doğum cildiye uzmanıPersonel Arayanlar
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
03/02-09/02Radyoloji Kış OkuluRADYOLOJİANTA
15/02-17/022. Endoskopik Kulak Cerrahisi KongresiKULAK-BUR...MERS
14/02-18/024.Sağlık Yönetimi KongresiSAĞLIK...ANTA
14/02-18/02: Türk Toraks Derneği 17. Kış Okulu ve 9. Göğüs Cerrahisi Kış OkuluGÖĞÜS...ANTA
23/02-24/023. İstanbul Hipofiz SempozyumuKULAK-BUR...İSTA
23/02-25/022.Çukurova Hepatoselüler Karsinoma KongresiGASTROENT...ADAN
23/02-25/028. Kozmetik Kimyası, Üretimi ve Standardizasyonu KongresiDİĞERANTA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.