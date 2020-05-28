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Acun Ilıcalı: Sağlık Bakanımız evimizin babası oldu
Acun Ilıcalı, Kral FM canlı yayınında 'Mehmet'in Gezegeni'nin konuğu oldu. Canlı yayında Gezegen Mehmet'in sorularını yanıtlayan Acun Ilıcalı, gelecek projelerinden, hedeflerine, güncel konulara kadar tüm soruları yanıtladı.
Acun Ilıcalı: Sağlık Bakanımız evimizin babası oldu
28 Mayıs 2020 10:52 - Tv100
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Acun Ilıcalı, gelecek hedeflerinin arasında dijital medyada da yer almak olduğunu, hayatında her zaman kısa hedefler seçtiğini söyledi. Aklında hiç bir televizyon kanalı almak olmadığını da belirten Ilıcalı,zirvede yer alan bir prodüksiyon şirketi olmak istediklerini belirtti.

Sağlık bakanımız evimizin babası oldu

Acun Ilıcalı, canlı yayında Koronavirüs hakkında ki düşüncelerini ve ülkemizin bu salgın durumuyla çok başarılı bir şekilde mücadele ettiğini paylaştı.

Ilıcalı; "Koronavirüsün  bu kadar uzun süreceğini tahmin etmedik. Şimdi de çabuk toparlanıyor gibi durum ama bunu da tahmin etmedik. İki tahminde de yanıldığımız için şimdi de hiç bir şey eskisi gibi olmayacak demenin doğru olmadığını düşünüyorum.Belli bir sürenin toparlanma süreci olacağı bir gerçek. Bu hastalığın sonbaharda tekrar gelip gelmeyeceği durumu var beni bu korkutuyor. Eğer bu olmaz ise Aralık ayı her şeyin eskiye döneceği zaman olabilir. Sağlık bizim için en önemli konu olmalı. Bu konuda asla taviz verilmemeli. Ancak sağlığın içerisinde aç insanların karnı doyurması da var. Aç insanın karnını doyurması da sağlık olayına giriyor. Vatandaşlarımızın böyle bir riske girmesinin de önüne geçilmesi şart. Koronavirüs davasında Türkiye tarih yazdık. Sağlık Bakanımız evimizin babası oldu resmen. Ülke olarak zor zamanlarda birbirimize kenetlenmemiz çok güzel. Bu salgın olayında da aynısını yaşadık. Kriz anında birbirimize çok güzel sarılıp bağlanıyoruz. Bir çok ülke de yağmalar, sokağa çıkma yasağına karşı çıkmalar yaşandı. Bizim ülkemizde böyle olaylar hiç olmadı. Hepimiz bir olduk" dedi.

 

Anahtar Kelimeler:

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