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Acun Ilıcalı: Yıllarca tıp okumuş beyin cerrahı kardeşimiz ailesini zor geçindiriyorsa...
Acun Ilıcalı: Çok başarılı insanların maddi güç olarak istenilen yerde olmaması, yıllarca tıp okumuş beyin cerrahı kardeşimiz ailesini zor geçindiriyorsa bu benim için baskı yaratıyor.
Acun Ilıcalı: Yıllarca tıp okumuş beyin cerrahı kardeşimiz ailesini zor geçindiriyorsa...
29 Mayıs 2020 18:03 -
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Televizyoncu Acun Ilıcalı, Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında canlı yayın konuğu oldu.

Proğrmada 'Maddi gücümden dolayı utandığım oldu' diyen Ilıcalı "Ben adım adım bir yere geldim. Acun Firarda ile başlayan bir yolculuk önce gençlerle buluştum. Var mısın yok musun ile ailelerle buluştum. Yetenek Sizsiniz ile bütün Türkiye ile buluştum. Benim hayata bakış açım, maddiyatın insanlar arasında statü farkı oluşturmadığı" dedi.

Acun Ilıcalı porgramda, şunları söyledi:

"Seyredenler demek ki bunu hissediyor. Birinde para var, birinde yok. Biri birinden üstün olamaz! Bazı zamanlarda maddi gücümden dolayı utandığım olmuştur. Çok başarılı insanların maddi güç olarak istenilen yerde olmaması, yıllarca tıp okumuş beyin cerrahı kardeşimiz ailesini zor geçindiriyorsa bu benim için baskı yaratıyor. Benim yaptığım için dünyadaki getirisi çok yüksek. Sen kendini sevdirip, bir programı 10 milyon izletebiliyorsan bundan ciddi bir getiri elde edebiliyorsun. Benden çok daha fazla çalışıp, çok daha hayırlı iş yapanların maddi güçlerinde sıkıntı olduğu zaman ben bu konudan rahatsızlık duyuyorum."

 

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