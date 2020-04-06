Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: Testi pozitif çıkan personeller var

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, tüm dünyayı etkisi altına alan coronavirüs kapsamında bilgiler verdi.

Gül, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; ''(Kovid-19'la bağlantılı) Cumhuriyet Başsavcılıklarınca 66 ilde 750 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Testi pozitif çıkan personeller

Bu kişilerin sağlık durumları iyi, bir kısmı hastanelerde bir kısmı da evlerinde tedavilerine devam etmektedir. 12 hakim ve cumhuriyet savcısı ile 55 personelde yapılan (Covid-19) testleri pozitif çıktı."