Adalet Bakanı açıkladı: Hekimlerden tazminat talepleri ve şiddet konusunda yeni adımlar geliyor!

Yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hekimlere yönelik davalardaki tazminat talepleri ve sağlıkta şiddet konusunda Sağlık bakanı ile görüştüklerini açıkladı. Bozdağ şunları ifade etti:

"Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ile Adalet Bakanlığında verimli bir istişare yaptık. Tazminat talepleri karşısında hekimler de hâkimler gibi korunacak. Sağlık çalışanlarına karşı şiddet konusunda yeni adımlar atacağız. Detayları yakında kamuoyuna açıklayacağız."

Konuya ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da açıklama yaptı. Bakan Koca, "Adalet Bakanımız Sn. Bekir Bozdağ’a gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ederim. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız sağlıkta şiddetin engellenmesi ve malpraktis davaları konusunda somut tutumları için şükranlarımı sunuyorum. Adaletin gerektirdiği sonuçlara birlikte ulaşacağız."