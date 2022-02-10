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Adalet Bakanı açıkladı: Hekimlerden tazminat talepleri ve şiddet konusunda yeni adımlar geliyor!
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sağlıkta şiddetle ilgili yasa değişikliği sinyali verdi
Adalet Bakanı açıkladı: Hekimlerden tazminat talepleri ve şiddet konusunda yeni adımlar geliyor!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ

10 Şubat 2022 13:37 -
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Yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hekimlere yönelik davalardaki tazminat talepleri ve sağlıkta şiddet konusunda Sağlık bakanı ile görüştüklerini açıkladı. Bozdağ şunları ifade etti:

"Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ile Adalet Bakanlığında verimli bir istişare yaptık. Tazminat talepleri karşısında hekimler de hâkimler gibi korunacak. Sağlık çalışanlarına karşı şiddet konusunda yeni adımlar atacağız. Detayları yakında kamuoyuna açıklayacağız."

Malpraktis: 'Şoförlerin, müteahhitlerin bile bir kanunu var ama bir cerrahın yok!'

Konuya ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da açıklama yaptı. Bakan Koca, "Adalet Bakanımız Sn. Bekir Bozdağ’a gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ederim. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız sağlıkta şiddetin engellenmesi ve malpraktis davaları konusunda somut tutumları için şükranlarımı sunuyorum. Adaletin gerektirdiği sonuçlara birlikte ulaşacağız."

 

 

 

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People
28
1) Fty (Uzdr)
10.02.2022 17:28:39
Once soz verdiginiz ve mecliste beklettiginiz doktor maas artislarini yapin da iyi niyetinizi anlayalim.
People
16
2) Mesleki Dayanışma (Hekim)
10.02.2022 16:46:17
Hekim sendikalarına tabi ki üye olunabilir zaten hala Sağlık-Sen üyesi hekim görünce şaşırıyorum istifa etmeniz için daha ne olması gerekiyor. Ama şunu unutmamak lazım hekim sendikaları Tabip Odalarının alternatifi değildir TTB bizim çatımız evimiz anayasal kuruluşumuzdur.(Yönetimleri tabi ki eleştirebiliriz seçimle geldiler seçimle giderler) Asıl sıkıntı şurada artık birbirimizi rakip görmekten vazgeçip mesleki dayanışma ile hareket edemememizde.

Diğer eleştirim arkadaş sıralamış Hekimsen, Hekim Birliği, Tabip Sen ne gerek var arkadaş ayrı sendikalara bir tane hekim sendikası yeter ihtiyacımız olan birlik olmak. TTB ve bir tane hekim sendikası yeter.
People
36
3) Mustafa (Anestezist )
10.02.2022 16:14:30
Değerli meslektaşlarım. Bu tür olumlu gelişmeler sahada sesizimi çıkaröamızla mümkün oluyor. Kamuda çalışan Hekim arkadaşlar lütfen hekim sendikalarına üye olun. Hekimsen, hekim Birliği, Tabip sen....
People
23
4) drzen (uzman doktor)
10.02.2022 15:38:25
umut fakirin ekmeğidir. valla benim umudum yok. defansif tibba devam.
People
24
5) begüm (dr)
10.02.2022 15:38:13
Tebrikler... Bu başlangıç olsun ve özlük hakları ve maaşlar konusunda da aynı taktikle hekimler de hakimler gibi AYNI ORANDA korunsun lütfen, bekliyoruz...
People
18
6) YG (DR)
10.02.2022 15:37:53
İnşallah dağ fare doğurmaz. Şimdiye kadar hep öyle oldu da. Sağlıkçıya fiziki şiddet uygulayan kişi tutuklu yargılanır diye kanun çıktı. Sanık eğer sağlıkçının kafasını koparmamışsa tutuksuz yargılandı. Çıkacak kanun bu konuda kesin bağlayıcı olmalı hakim ve savcının takdirine yer olmamalı. Hakimlerin ve savcıların takdirine bırakılırsa bu kişilerin hekimleri ne kadar sevdiği herkesin malumu. Birde malpraxis konusunda, hekimler maaşı Türkiye'de TL olarak alıp tazminatı ABD'de dolarla maaş alıyormuş gibi ödüyor. Hekimlere ya ABD'de dolarla maaş alıyormuş gibi ücret ödenecek yada tazminatlar Türkiye'de TL ile maaş olarak aldığı gibi olacak.
People
8
7) cek cak dr (doktor)
10.02.2022 14:59:33
dikkatlerinize sunuyorum..yetkililer, sanki yetki bizlerdeymiş gibi cek-cak'lardalar hala!....hem bugünümüzden hemde geleceğimizden kaygı duymaktan tükendik....GE-Çİ-NE-Mİ-YO-RUZ.........!
People
81
8) Ali Erdemir (Hekim)
10.02.2022 14:51:40
Öncelik, Meclis'te iki buçuk aydır kasten bekletilen Hekim Emekli Hekim maaş zammı Önergesidir. Gecikmiş bu Kanun yürürlüğe girsin hele, içinde zaten buna dönük maddeler var sayın Bakan? Belli ki konuya çok uzaksıniz..
People
18
9) dr ayşe (dr)
10.02.2022 14:42:08
uygulanmadıktan sonra yasa çıksa ne olacak. sanki şuanda irisine hakret etmenin, darp etmenin cezası yok mu? var ama uygulanmıyor.

bunun içinde bir yasa çıkarıp uygulamazlar olur biter.
People
50
10) Yasin Yıldız (Acil Tıp Uzmanı)
10.02.2022 14:25:20
Bu kazanımlar hekimlerin birlik olup sendikalaşmasının sonucu. Daha da güçleneceğiz, daha çok birlik olacağız.
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