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Adalet Bakanı, doktoru gözaltına aldıran Cumhuriyet Savcısı hakkında inceleme izni verdi
dalet Bakanı Gül, Osmaniye'de kendisini muayene etmeyen doktorla tartıştığı ileri sürülen savcı M.B. hakkında HSK'ye inceleme izni verdi.
Adalet Bakanı, doktoru gözaltına aldıran Cumhuriyet Savcısı hakkında inceleme izni verdi
13 Nisan 2021 12:12 -
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İddiaya göre Osmaniye Devlet Hastanesi ortopedi bölümüne gelen cumhuriyet savcısı, sırası gelmeden girdiği doktorun odasında kendisini muayene etmeyen doktoru gözaltına aldırdı. Osmaniye Başsavcılığı ise, savcının randevusu olduğu halde doktorun izinli olduğunu öne sürüp savcıyı muayene etmediğini ve hakaret ederek güvenlik görevlileriyle savcıyı dışarı çıkartmak istediği için hakaret suçundan gözaltına alındığını açıkladı. Adalet Bakanı Gül, Osmaniye'de kendisini muayene etmeyen doktorla tartıştığı ileri sürülen savcı M.B. hakkında HSK'ye inceleme izni verdi.

Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı: Cumhuriyet Savcısı sırası gelmediği için kendini muayene etmeyen doktoru gözaltına aldırdı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) Osmaniye'de kendisini muayene etmeyen doktorla tartıştığı ileri sürülen Cumhuriyet savcısı M.B. hakkında inceleme izni verdi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bakan Gül'ün HSK Başkanı sıfatıyla, olayın tüm yönleriyle araştırılması için verdiği inceleme izni kapsamında HSK Birinci Dairesince savcı M.B. hakkında inceleme başlatıldı ve müfettiş görevlendirildi.

Olayın detaylı olarak araştırılacağı incelemeyle savcının kusurunun olup olmadığı ele alınacak, müfettiş raporunun ardından M.B. hakkında karar verilecek.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Osman Tekne ise dün yaptığı yazılı açıklamada, Cumhuriyet Savcısı M.B'nin ortopedik tedavisinin devamı için randevulu olarak hastaneye gittiğini belirtmişti.

Açıklamada, "Nöbetçi doktorun, asıl doktorun izinli olduğunu gerekçe göstererek tedaviden kaçınması üzerine Cumhuriyet Savcısı M.B’nin kendisini tanıtarak randevusunu hatırlatmasına rağmen nöbetçi doktorun muayene odasından ayrılarak tedaviden kaçınıp güvenlik görevlilerine aşağılayıcı şekilde M.B'nin dışarı çıkarılması talimatını verdiği, tedavi olmaksızın hastaneden ayrılan Cumhuriyet Savcısı M.B'nin şikayeti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca nöbetçi doktor hakkında hakaret suçundan soruşturmaya başlanılmıştır. Nöbetçi doktor, aynı gün başsavcılığımızca şüpheli sıfatıyla ifadesi alınarak serbest bırakılmıştır. Aksi yöndeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri kullanılmıştı.

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People
15
1) TÜRKAY ÖZCAN (DR)
13.04.2021 13:13:54
Sayın adalet bakanına tşk ederiz en azından adalete inandığını gösterdi.
People
55
2) MURAT (OP.DR.)
13.04.2021 12:22:24
OLAYA BAKARMISINIZ ADALET BAKANI BİZİ SAĞLIK BAKANINDAN DAHA ÇOK DÜŞÜNÜYOR, BİZİMKİNİN GIKI BİLE ÇIKMADI, İNSAN DA UTANMA OLUR BİRAZ YA..
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