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Adalet Bakanı Gül: Halk sağlığını tehdit eden davranışlar suçtur
Adalet Bakanı Gül, "Karantinaya uymamak gibi halk sağlığını tehdit eden davranışlar Ceza Kanunumuza göre suçtur." ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Gül: Halk sağlığını tehdit eden davranışlar suçtur

Abdulhamit Gül

17 Mart 2020 14:08 - AA
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, karantina kararına uymamanın ceza kanununa göre suç olduğunu belirtti.

Gül, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, herkesin iyiliği için resmi makamların önerdiği tedbirlere titizlikle uyulması gerektiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Karantinaya uymamak gibi halk sağlığını tehdit eden davranışlar Ceza Kanunumuza göre suçtur. Ceza korkusuyla değil, çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği için lütfen azami dikkat."

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