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Adalet Bakanı 'tarihi bir adım' sözleriyle duyurdu: Doktorların üzerindeki tazminat baskısı kaldırılacak
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, hazırlanan yeni reform paketinin doktorların üzerindeki tazminat baskısını kaldıracağını ifade etti. Bozdağ, "Cerrahi gerektiren bölümlerde tercihlerin azaldığını görüyoruz. Nedenlerden biri artan tazminat davaları. Tazminatı gerektiren durum olursa tazminatı devlet ödeyecek." dedi.
Adalet Bakanı 'tarihi bir adım' sözleriyle duyurdu: Doktorların üzerindeki tazminat baskısı kaldırılacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ

07 Mart 2022 09:56 - AA Kemal Karadağ
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, doktorların üzerindeki tazminat baskısını azaltacak yeni bir düzenlemeyi hazırladıklarını ifade etti.

Hekimlerin de hakimler gibi korunması gerektiğine vurgu yapan Bozdağ, "Bugün pek çok vatandaşımız hastaneye gidiyor, muayene oluyor, teşhis kararı veriliyor, tedaviler için kararlar veriliyor, ilaçlar kullanılıyor. Eğer hekimler bu kararları verirken, bu tedavileri uygularken tazminat davalarını düşünürse karar vermekte cesur davranamaz. Tedavilerde çekingen davranırlar ve dolayısıyla da pek çok vatandaşımızın bu çekingenlikten dolayı sağlığı riske edilebilir." dedi.

"Riskli branşlar artık tercih edilmiyor"

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre riskli branşları TUS'ta tercih edenlerin oranı oldukça azaldığını belirten Bozdağ, "Özellikle cerrahi gerektiren bölümler, cerrahlar, kalp ve damar ve diğer pek çok önemli branşlarda tercihlerin azaldığını görüyoruz. Bunun ana nedenlerinden bir tanesi de artan tazminat davalarıdır. Hekimlerin tazminat baskısı altında olmadan, kendinden emin ve güvenli bir şekilde karar vermeleri vatandaşımızın da menfaatinedir. Vatandaşımızın sağlığına erken kavuşmasına, tedavisinin sağlıklı yürütülmesine bu elbette büyük katkı verecektir." dedi.

"Tarihi bir adım"

"Hekimlere de hakimlerin güvencesinin aynısını getiriyoruz" ifadelerini kullanan Bozdağ açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Onlar da tıbbın gereklerine aykırı davrandıkları, bu suretle görevlerini kötüye kullandıkları sabit olursa o zaman onlara rücu etme veya etmemeye Sağlık Bakanlığının bünyesinde oluşturulan kurul karar verecektir. Bu da son derece önemli. Hekimlerimiz açısından olduğu kadar tedavi için hastaneye müracaat eden her bir vatandaşımız için de önemlidir. Burada vatandaşlarımızın bir mağduriyeti de söz konusu olmayacak. Tazminatı gerektiren bir durum olursa bu tazminatı devlet vatandaşımıza ödeyecektir. Vatandaşımızın tazminat taleplerinin önüne bir engel koymuyoruz. Hekimleri bunun baskısından kurtarıp, rahat ve güven içerisinde, kendinden emin bir biçimde hastaya şifayı erken vakitte ulaştırması için bir güvence getiriyoruz. Bu da tarihi bir adım.

"Düzenlemeyi CMK'daki kataloğun içerisine alacağız"

Hekimleri şiddete karşı korumak için daha önce düzenlemeler yapıldığını hatırlatan Bozdağ, "Bu düzenlemeler amaca hizmet etti ama gördük ki burada da bir takım aksaklıklar var. Bu aksaklıkları gidermek için biz esasında sağlıkla ilgili kanunda yer alan daha önce yaptığımız bir düzenlemeyi tutuklama nedeni var sayılan halleri içeren CMK'daki kataloğun içerisine alıyoruz. Gördük ki uygulamada hakimler ve savcılar bu kataloğa bakıyorlar, öbür tarafta zaman zaman ihmaller yaşanıyor. Bunu, buraya aktarmak suretiyle hekimlere karşı şiddet eylemine karışanlarla, şiddet uygulayanlarla ilgili daha etkin bir tedbir uygulamasının önünü açıyoruz. Böylelikle hekimlerle ilgili de son derece önemli bir düzenlemeyi hayata geçirmiş oluyoruz." dedi.

Anahtar Kelimeler:

adalet bakani bekir bozdag tazminat baskisi malpraktis

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8
1) dr ceyar (uzm dr)
08.03.2022 09:06:37
hastanın beni adliyeye vermeye hakkı olduğu sürece hasta ve kendim adına sağlıklı tıbbi karar veremem...bu çok açık!!!
People
12
2) Mehmet (Dr)
08.03.2022 08:14:26
Sonunda rücu edilebilir olan hiçbir düzenleme sağlık sistemindeki kilitlenmeyi, defansif tıp uygulamalarini cozmeyecektir, saygilarimla
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5
3) uzman doktor rocky (boksör)
07.03.2022 21:46:45
bu kadar dava-tazminat riski, bazı hastalıkların tedavisinin olmaması ya da bireyin/ailenin bilgi eksikliği v.s nedenler ortadayken kurul neye göre karar verecek? kasıtlı olarak ben hastaya neden zarar vereyim ki? örneğin yenidoğandan taburcu edilen prematür çocuğun ailesi rop muayenesine götürmüyor, fakat ben sorumlu oluyorum?? neden ben tazminat ödemek zorunda kalıyorum? ya da neden davalarla uğraşıyorum? çocuk hasta zatüresi var, aileye yatması gerek diyorum, yok biz eve götüreceğiz, evde hayvanlarımız var diyor. tedavi red alıyorsun, seni korumuyor. ailenin bilinç düzeyi onu algılayamıyor, sen eve göndermeyecektin diyor ve yine ben suçlu oluyorum? yani normal bir üsyede bile miyokardit olabilir, hangi birini engelleyebilirim? böyle saçma uygulamalar olduğu için defansif tıp aldı başını gitti. kimse riskli hastayı almak istemiyor. işini yaptığınızda Allah razı olsun diyen insanlar, işler ters gittiğinde Allah belanı versin diyor.
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5
4) Abdullah DOĞRUSÖZ (serbest)
07.03.2022 21:34:42
Rücu yine var.Halihazırda da tazminat bakanlık aleyhine açılıyor. Dava kaybedilirse, ya bir ineceleme sonucu veya doğrudan ilgili bedel hekimden talep ediliyor. Hekim bu bedeli gönüllü ödemezse bu sefer hekim aleyhine Asliye Hukuk'ta rücu davası açılıyor. Yeni sistemde kaybedilen idari dava dosyaları bir komisyona gidecek komisyon bir oran belirleyip yine ödenen tazminat bedelini ilgili doktora ödettirecek. İşin sigorta boyutunu hiç dikkate almamışlar. Bu işin tazminat boyutu. Ceza boyutu 4483 sayılı yasayla ilgili. Bu yasa değişmeden TCk kapsamındaki prosedüre müdahale edemezsiniz.
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4
5) Tarık atar (Dr. )
07.03.2022 20:52:50
Sizlere güvenmiyoruz. Bunun için o kadar çoook sebebimiz var ki.
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3
6) Yaşar Bülent (Doktor)
07.03.2022 18:51:19
Yüksek Sağlık şurası vardı kaldırıldı, mahkemelerdeki davalarda hekimin suç oranını belirlerdi.Şimdi tekrar kurulacak anlaşılan yani Batı cephesinde değişen birşey yok ..
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35
7) Uzman Amele (Uzm. Dr. )
07.03.2022 17:27:45
Dağ fare doğurdu demek istemem ama öyle gibi duruyor.. Kurul olayi cok muglak.. Kimlerden oluşacak, neye gore karar verecek.. Rücu yine de hekime yapılır eninde sonunda.. Tanimlar cok net olmalı.. Kasıt var mi yok mu? Varsa hekim oder ama Yoksa devlet öder bu kadar net olmali.. Kasitt olmadan malpraktis gibi bir durumda ise yine de caydırıcı onlemler alınabilir tabiki.. hekime ihmal konusunda bilgi eksikligi vb durumda ek egitim alma zorunluluğuna tabi tutulma,malpraktis tekrari durumunda gecici aciga alma gibi onlemler uygulanabilir ya da baska caydirici ama tazminat yukumlulugunun olmadigi yöntemler secilebilir..
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17
8) Drkimbu (Uzman doktor )
07.03.2022 17:11:39
İbrahim bakir adlı uzman doktora katılıyorum.kurul , periferde aktif çalışmış çalışkan hekimlerden oluşsun . Eskiden olduğu gibi yine tazminatı bize kitlerler yoksa.
People
20
9) dr (dr)
07.03.2022 16:33:01
Hakimlere olduğu gibi :
HEKİMLERE HUKUKİ DOKUNULMAZLIK ŞAAARRT !!!...
YOKSA DAVA DEVLETE AÇILIR KABAK YİNE BAŞIMIZA PATLAAAARR !!!
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22
10) Buğra HAN (Ayle Hekimisi)
07.03.2022 16:27:37
Hekimlerin en ciddi meselesi MALPRAKTİSDİR! MALPRAKTİSDİR! MALPRAKTİSDİR!
2. En ciddi meselesi ise MAAŞ ve EMEKLİLİK HAKLARI'dır..
sonra da ÖZLÜK HAKLARIDIR..
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