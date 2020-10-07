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Adana merkezli 12 ilde FETÖ gözaltısı: Doktor ve hemşireler de var
Adana merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Adana merkezli 12 ilde FETÖ gözaltısı: Doktor ve hemşireler de var
07 Ekim 2020 09:51 -
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Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve haklarında örgütün "mahrem yapılanması" içerisinde bulundukları yönünde ifade beyanları bulunan 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerce Adana, İstanbul, Diyarbakır, Gaziantep, Tokat, Nevşehir, Samsun, Kilis, Batman, Şırnak, Mersin ve Osmaniye'de belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında meslekten ihraç edilen polis ve öğretmenlerin yanı sıra aktif görevde bulunan doktor ve öğretmenlerin de bulunduğu şüphelilerden bazıları gözaltına alındı.

Zanlılar, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Anahtar Kelimeler:

bylock doktor feto

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