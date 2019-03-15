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Adana Sağlık Festivali katılımcıları ile buluştu
Adana’da 14 Mart Tıp Bayramına denk gelen Adana Sağlık Festivali sağlık profesyonellerinin ilgisi ile karşılandı
Adana Sağlık Festivali katılımcıları ile buluştu
15 Mart 2019 - MEDİMAGAZİN
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Adana Kamu Hastaneleri Başkanı Uzman Dr Emrah Ceviz’in açılış konuşması ile başlayan festivalde 3 gün boyunca 57 seminer, sağlık, spor, sanat alanlarında 36 farklı etkinlik yapılacağı bildirildi.

Adana Kamu Hastaneleri Başkanı Ceviz, yaptığı konuşmada öncelikle 14 Mart Tıp Bayramı için “Öncelikle Sağlık Festivali alanımızda ve Adana ilimizde sağlık sektöründe çalışan tüm Sağlık neferlerimizin 14 Mart Tıp Bayramını kutlarım.“ ifadelerini kullandı.

Festival süresince  yaklaşık 10 bin m2 alanın kullanıldığı Festival süresince 31 kamu kurumu, 21 sivil toplum kuruluşu, 27 özel sağlık kuruluşu, 2 üniversite, 7 meslek okulu, 15 medikal firma ve 47 tane sağlık alanında hizmet veren firmalara olmak üzere toplamda 150 katılımcıya ait stant alanı tahsis edildiğini kaydetti.

“Festival Şehri olarak marka olan Adana’mıza yeni bir festival eklemiş olmanın heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz.” diyen Ceviz festivale verdikleri önemi şu sözlerle ifade etti:

“Sağlıklı Yaşamı bir kültür haline getirmek, sağlıklı hayat bilincini geliştirmek, tıp ilmindeki ilerlemeleri ve gelişmeleri halkımızın bizzat sağlık profesyonellerimizden öğrenmesini sağlamak, sağlık çalışanlarımız ile halkımız arasında sağlıklı ve doğru iletişimi geliştirmek ve halkımıza hizmet veren tüm sağlık kuruluşlarımızın birbirleriyle iletişimine katkıda bulunabilmek adına bu festivalimize çok önem veriyoruz.”

Adana Kamu Hastaneleri Başkanı Ceviz konuşmasını “Halkımızın tüm sağlık hizmeti veren kıymetli çalışanlarımızın bir arada bulunduğu bu festivalden maksimum düzeyde faydalanabilmesi umuduyla iyi bir festival geçirmenizi diliyor, tüm misafirlerimize teşekkür ediyor ve saygılarımı sunuyorum.” sözleri ile bitirdi.

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