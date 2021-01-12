Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3 yılda bölgenin 'sağlık üssü' olmayı başardı
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2017 Eylül-2020 Eylül döneminde kentin yanı sıra çevre illerden ve Orta Doğu'dan çok sayıda hastaya şifa oldu
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3 yılda bölgenin 'sağlık üssü' olmayı başardı
12 Ocak 2021 11:56 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Kamu-özel sektör iş birliği modeliyle Eylül 2017'de hasta kabulüne başlanan Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Eylül 2020 dönemine kadar 3 yılda 6 milyon 984 bin 56 poliklinik hizmeti verildi.

Kentin yanı sıra çevre illerden ve Orta Doğu'dan hastalara da hizmet vererek bölgenin "sağlık üssü" haline gelen hastane, kaliteli, teknolojik ve fiziki imkanlarıyla çok sayıda kişiye şifa oldu.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) Hastanesi, Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi, Genel ve Kalp Damar Hastanesi, Onkoloji ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesini bünyesinde barındıran bin 700 yataklı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, yaklaşık 600 uzman hekim, 400 asistan, 75 pratisyen, 3 bin 100 hemşire, ebe ve sağlık teknikeri, 3 yıllık süreçte 249 bin 880 ameliyatın da gerçekleştirilmesini sağladı.

- "Şehir hastanesi olarak misyonumuz çok ağır"

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Süleyman Çetinkünar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanelerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de etkin şekilde sağlık hizmetini sürdürdüğünü söyledi.

Hastanelerinin altyapı, donanım, kalite ve üstün teknik özelliklerine sahip ameliyathaneleri, yoğun bakımlarıyla COVID-19'luların yanı sıra diğer hastalara da en üst düzeyde sağlık hizmeti sunduğunu vurgulayan Çetinkünar, doluluk oranlarının yüzde 70-80'lerde olmasına rağmen kimseyi tedaviden mahrum bırakmadıklarını ifade etti.

Çetinkünar, COVID-19 sürecinde de polikliniklerinin hastanenin altyapısı gereği açık olmaya devam ettiğini vurgulayarak, şu değerlendirmeyi yaptı: 

"Ameliyathanelerimiz açık olmaya devam etti. COVID-19 dışındaki hastalarımızın da özellikli işlemler ve tedaviler konusunda hiçbir sekteye ve mağduriyete uğramadan tedavilerinin olması sağlandı."

Şehir hastanelerinin öneminin salgın sürecinde daha iyi anlaşıldığını dile getiren Çetinkünar, şunları kaydetti:

"Yoğun bakımların, acil servislerin ya da hasta tirajlarının efektif şekilde sağlanması ve tedavilerin devamı noktasında dezenfeksiyon, sterilizasyon ve hastaya ulaşım konusunda en üst düzeyde hizmet vermede şehir hastaneleri maalesef bu kötü süreçte çok iyi bir deneyim oldu. Olması gereken yapılar olduğu bir kez daha anlaşıldı. Hastanenin tüm servis, yoğun bakım yatakları istenildiği an yoğun bakıma çevrilebilecek şekilde bir altyapıda bulunmamız bizim ellerimizi sağlık çalışanları olarak çok rahatlattı. İstediğimiz alanı yoğun bakıma, servise çevirebildik, istediğimiz alanı başka poliklinik alanlarına çevirebildik. Bu imkan hem hastalar hem de sağlık çalışanları için çok büyük bir nimet."

Çetinkünar, Adana Şehir Hastanesi olarak misyonlarının ağırlığının farkındalığıyla hareket ettiklerine değinerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hem üniversite hem eğitim araştırma hastanesi hem de hizmet hastanesi olarak bulunduğu bölge itibarıyla Akdeniz'in ve çevre illerin üs merkezi halinde. Kurulduğu günden bu zamana kadar çok güzel işler yapıldı. 2021'de de bu işlerin artarak devam etmesi ve bölgede bir sağlık merkezi üssü haline gelebilmesi adına özellikli işlerin, organ nakli, kemik iliği nakli, tüp bebek, hiperbarik oksijen tedavisi gibi diğer özellikli işlerin yapılabildiği merkez haline gelmek için tüm sağlık ordumuzla beraber elimizden gelen gayretin hepsini göstermeye çalışacağız."

Anahtar Kelimeler:

adana sehir hastanesi doc dr suleyman cetinkunar ameliyathane salgin

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.