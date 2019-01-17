SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Adana Şehir Hastanesi 6. seviye dijital hastane sertifikası kazandı
Adana'da kamu-özel iş birliği modeli ile hizmete giren Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, sağlık hizmetlerinin kalitesini ve hasta güvenliğini esas alan teknolojinin kullanımı kapsamında 6. seviye dijital hastane sertifikası almaya hak kazandı
Adana Şehir Hastanesi 6. seviye dijital hastane sertifikası kazandı
17 Ocak 2019 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz


Hastaneden yapılan açıklamaya göre, bilgi teknolojilerinin sağlık hizmetleri sunumunda ve geliştirilmesinde en uygun düzeyde kullanımını sağlamak amacıyla, kar amacı gütmeyen bir organizasyon olarak ABD'de kurulan, Amerika, Avrupa ve Asya kıta yapılanmaları bulunan Sağlık Bilgi ve Yönetim Sistemleri Topluluğunun (Healthcare Information and Management System - HIMSS) üst düzey yetkilileri, dijitalleşme çalışmaları gerçekleştiren Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde incelemelerde bulundu.

HIMSS Avrupa ve Latin Amerika Direktörü John Rayner ve Türkiye Direktörü İlker Köse ile diğer yetkililerden oluşan heyete, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Koray Daş, Rönesans İşletme Hizmetleri Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi İşletme Müdürü Mehmet Karakuş ve Bilgi Sistemleri Yöneticisi Muhammed Salih Çevik eşlik etti.

Heyetle eczane, kalp ve damar cerrahi servisi, enfeksiyon servisi, acil kadın doğum servisi, radyoloji, kan transfüzyon birimi, yeni doğan yoğun bakım, laboratuvar ve ameliyathaneler başta olmak üzere tüm birimler gezildi. Heyet üyeleri, incelemelerin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin, 6. seviye dijital hastane sertifikasını almaya hak kazandığını açıkladı.

HIMSS Türkiye Direktörü Dr. İlker Köse yaptığı açıklamada, sağlık hizmetlerinin  kalitesini ve hasta güvenliğini esas alan teknolojinin kullanımını ifade eden dijital hastane kavramının önemine dikkat çekerek, "Bu kapsamda tüm koşulları yerine getirerek 6. seviye sertifika almaya hak kazanan Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi yöneticileri ve tüm çalışanlarını kutluyorum, hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Köse, büyük ölçekli hastanelerde dijitalleşme süreçlerinin daha zor olduğunu vurgulayarak, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ilerleyen dönemde, dijitalleşme sürecinin en üst noktası olarak kabul edilen HIMSS 7 sertifikasyonunu da alacağına inandığını belirtti.

Dijital hastane

Sağlık Bakanlığının uygulamasına göre dijital hastane, hastane bilgi yönetim sistemi, dijital tıbbi kayıtlar, PACS, dijital tıbbi arşiv, barkod, RFID teknolojileri, ilaç ve malzeme takibi, mobil ve tablet bilgisayarlar, tıbbi teknolojiler, bina, enerji, aydınlatma teknolojileri ve bilgi sistemleri, haberleşme sistemleri, veri, ses, görüntü ve multimedya teknolojileri, tele tıp, tele-eğitim, sanal otopsi, sanal ameliyat, sanallaşma, yönetim hizmetleri, danışmanlık, yönlendirme, bahçe, otopark ve her çeşit entegre hizmetler gibi yönetim unsurlarının yer aldığı tam entegre hastane olarak kabul ediliyor.
 

Anahtar Kelimeler:

adana sehir hastanesi himss

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
8
1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
17.01.2019 10:47:39
Böyle gidersek Matrix'in hortlayacak bölümleri hastanelerimizde çekilebilir.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Veteriner Fakültesi kangal köpek Dünya Sağlık Örgütüsağlıkta şiddet Manisa Tabip Odası Turgutlu Devlet Hastanesi Türkiye Organ Nakli Vakfı Sağlık Bilimleri Üniversitesisağlıkta şiddet Manisa İl Sağlık Nalan Uygungrip aşısı Esin Şenolgıda takviyesi keratin sporcu tıp hukuku malpraktis doktor savunma Ayşe Acar Yücel Ayşegül Hanyaloğlu kanser teşhisi kızılötesi Nevzat Gençer Cengiz Beşikci Hamza Feza Carlak iTürk Toraks Derneği Pelin Duru Çetinkayakarne Namık kemal Üniversitesi Ruh sağlığı ve hastalıkları112 Acil Tercan Devlet Hastanesiebe Trabzon sağlık çalışanıAdana Şehir Hastanesi HIMSSegzersiz sinaptik ileti hafizaHarvard Üniversitesi Walter Willetyerli aşı Fahrettin Koca Sağlık Bakanı
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.