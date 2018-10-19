Adana Şehir Hastanesi bilgi karışıklığını önceleyecek dijital altyapı ile donatıldı

Turkcell'in 40 kişilik ekibi tarafından geliştirilen yerli yazılımla hastalar hastane içine kurulan dijital ekranlardan, muayene olacakları doktorun fotoğrafını, kendisinden önce kaç kişinin sırada olduğunu görebilecek.

Türkiye'nin sağlık alanında başlattığı en önemli dönüşümlerinden biri olan ve kamu-özel iş birliği ile hayata geçirilen şehir hastaneleri ülke genelinde hızla yayılırken, 1 yılı aşkın süre önce açılan Adana Şehir Hastanesi'nde hayata geçirilen teknolojiler Turkcell'in düzenlediği basın toplantısı ile paylaşıldı.

Adana'da gazetecilerle bir araya gelen Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan, Turkcell'in sağlık sektöründe yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Mobil operatör olarak, sağlık gibi herkesin hayatına değen bir sektörde var olmanın öneminden bahseden Erkan, Turkcell olarak Ar-Ge'ye önemli yatırımlar yaptıklarını söyledi.

Turkcell'in 3,5 yıl önce, telekom operatörü olmanın yanında dijital operatör olmak için çalışma başlattıklarını anımsatan Erkan, Turkcell'in bunu başardığını aktardı.

Erkan, dijital operatör olmak için altyapı, dijital servisler ve dijital ekosistemin önemine dikkati çekerek, altyapının en önemli kriterlerinden biri olan şebeke hızı konusunda, Turkcell'in şebeke hızının 4,5G'de dünyanın en hızlısı olduğunu dile getirdi.

Veri merkezi yatırımlarından da bahseden Erkan, şunları kaydetti:

"3 yıl önce başlayan yatırım planımızda, dünyada en önde gelen sertifikalara sahip, 4 tane veri merkezi yapmaya karar verdik. Gebze'yi bitirdik, İzmir'i açtık, Ankara 6 ay içinde devreye giriyor, 2020'de de Çorlu'da veri merkezi açıyoruz.

Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalacak diye bir söylemimiz var. Son günlerde de bunun ne kadar kritik olduğunu her fırsatta götüyoruz. Verilerin yurt dışına çıkması demek, aslında gerek bilgi güvenliği gerekse hizmetler açısından yurt dışına bağımlılık haline dönüştürüyor."

"Şehir hastanelerinde lider konumdayız"

Şehir hastaneleri kapsamında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Erkan, teknolojik altyapısı Turkcell tarafından yapılan Adana Şehir Hastanesi'nde hayata geçirilen uygulamaları anlattı.

Murat Erkan, şu an şehir hastanelerinde Turkcell'in 5 bin 500 yatak kapasitesine hizmet sağlayarak lider konumda olduğunu söyledi.

Erkan, Rönesans Sağlık Yatırım tarafından inşa edilen, Rönesans İşletme Hizmetleri Danışmanlık AŞ tarafından işletilen, teknolojik altyapısı ise Turkcell tarafından kurulan Adana Şehir Hastanesi'nin 540 bin metrekare alana kurulu ve bin 550 yatak kapasitesi bulunduğunu aktardı.

Hastanede varolan teknolojiler hakkında bilgi veren Erkan, şu bilgileri verdi:

"Kendi yaptığımız veri merkezleri nispetinde, güvenliği, yedekliliği ön plana alarak, hastanenin içine iki tane veri merkezi kurduk. Birisine herhangi bir şey olursa diğeri devreye girsin diye... Şu an Sağlık Bakanlığı ile ' Veri merkezlerinin ikisi de aynı coğrafyada, gelin bunlardan bir tanesini Gebze'ye koyalım, coğrafi yedekliliği sağlayalım. Hatta bütün şehir hastaneleri için bunu yapalım.' diye konuşuyoruz.

Kendi veri merkezimizde ne standart varsa aynısını getirdik. Bu, işin kalbi. Veri merkezi çalışmazsa, hastane durur. Veri merkezinin hemen arkasında HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) var. 40 tane Turkcell yazılım mühendisini, sadece hastane yazılımının geliştirilmesine ayırarak, HBYS'yi sadece Türkiye'de kullanılan değil, dünyaya ihraç edecek hale getireceğimiz bir yapıya çeviriyoruz. Türkiye'de yazılım ihracatını destekleyeceğimiz önemli bir konu."

Erkan, HBYS sisteminin sürekli geliştirildiğine ve tamamının yerli olduğuna dikkati çekti.

"Turkcell teknolojisi ile anne-bebek arasında sanal bağ kuruluyor"

Hastanede bulunan kiosklar sayesinde hastanın kimseyle görüşmeden, sıra numarası, doktor randevusu, check-in yapma gibi, çoğu süreci kimseyle muhatap olmadan yapabileceğini bildiren Erkan, mobil medical pc ve medikal tablet gibi ürünlerin hem hasta hem de çalışan işini kolaylaştırmak üzere tasarlandığını söyledi.

Hastanedeki RFID entegrasyonu hakkında da bilgi veren Erkan, şunları söyledi:

"Hastaneyi, yeni doğumdan çıkmış anne ve çocuğun RFID ile birbirine bağlandığı, hastane içindeki hemen hemen bütün sistemlerin RFID teknolojisi ile anlık izleme sistemleri ile desteklendiği, modern bir teknoloji ile donattık. Bu çözüm, başka çözümlerle entegre olarak bebeğin karışması, kaçırılması, medikal cihazların dışarıya çıkarılması gibi konularda çözüm sağlıyor. RFID teknolojisi ile anne ve çocuğu bağlıyorsunuz, göbek bağı kesildikten sonra birbirlerine sanal bir bağ ile bağlanmış oluyorlar.

Hastanenin hemen her yerinde dijital ekranlar var. Hasta, ekranlarda, doktorun fotoğrafı, lokasyonu, randevu takibi, yönlendirme bilgileri başta olmak üzere, neredeyse hastanenin her yerinde bulunan dijital ekranlardan alabiliyor. Kiosk'un bir de hasta kabul masası boyutu var. Buraya gelen hasta, fiziksel olarak bir destek isterse, hasta kabul masalarına gidip işlemlerini oradan da halledebiliyor."

"Ekranda isminin çıkmasını istemeyen hastaya 'Rumuz' kolaylığı"

Çocuk kaybolma konusunda güvenliği sadece RFID ile değil, kapalı devre izleme sistemleri ile takip edip, anlık müdahalelerde bulunulabildiğini ifade eden Erkan, güvenlik merkezinde 7/24 kontrol sağlandığını anlattı.

Kendi isminin ekranlarda görünmesini istemeyen hastalar için "rumuz" uygulamasının da bulunduğunu aktaran Erkan, bu gibi durumlarda seçilen bir rumuz üzerinden hasta kaydının görüntülenebildiğini söyledi.

Murat Erkan, çağrı merkezinde sunulan hizmetlerin de kaliteli şekilde hastane içinde sürdürüldüğüne işaret ederek, 6 bin kişinin çalıştığı Adana Şehir Hastanesi'nde, çalışanların da teknik anlamda desteklenmesi için bir ekibin bulunduğunu bildirdi.

"Hastane içi Turkcell navigasyon yakın zamanda devrede"

Sadece Adana'da değil, bu hizmetlerin diğer hastanelerde de uygulandığını dile getiren Erkan, "Aslında buna Yozgat'la başladık. Orada da 1 Temmuz'da başladık, hastane açılışına kadar 6 ay içinde süreci tamamladık. Elazığ Hastanesi'ni açtık. Eskişehir Hastanesi'ni de 10 gün içinde hizmete sunuyoruz. Bursa Şehir Hastanesi'nin üzerinde çalışıyoruz, 1 Haziran'da da orayı açmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

İlk örneği Yozgat'ta hayata geçirilen hastane içi navigasyon sisteminin Adana'da da olacağını bildiren Erkan, şu an başka şirket üzerinden kullandıkları uygulamanın Turkcell tarafından geliştirilen halini yakın zamanda devreye alacaklarını, şu an çalışmaların sürdüğünü kaydetti.